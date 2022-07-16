Експерти розповіли, чому місячні починаються раніше циклу та яка небезпека

Фахівці розповіли, якщо у жінки нерегулярний менструальний цикл, то їй необхідно звернутися гінеколога. Все тому, що це може бути симптомом проблем зі здоров'ям.

Скільки триває цикл

Як відомо, тривалість менструального циклу рахуються від першого дня менструації до дня початку наступної менструації. Зазвичай середня тривалість - 28 днів, але вона може змінюватись від одного циклу до іншого.

Менструальний цикл може бути регулярним з приблизно однаковою тривалістю кожні 24 - 38 днів або нерегулярним.

Протягом перших кількох років після початку менструацій у дівчини найчастіше довгі цикли. Однак з віком менструальні цикли зазвичай коротшають і стають більш регулярними.

Також, коли жінка наближається до менопаузи, то менструальний цикл може стати нерегулярним.

Коли потрібно звернутися до лікаря

У період з 11 по 14 день менструального циклу у жінок відбувається овуляція. Тому якщо на 11 день після закінчення циклу знову почалася менструація і це повторюється кілька місяців поспіль - можливо, у жінки проблеми зі здоров'ям.

Тому важливо проконсультуватися з лікарем.

Окрім того, щоб зрозуміти, який цикл для жінки нормальний зручно використовувати спеціальні додатки, де в календарі можна відстежувати початок та тривалість місячних.

Дівчина повинна звернутися до лікаря, якщо:

У неї починаються місячні до 8 років;

До 15 років у неї не було перших місячних;

У неї не було перших місячних протягом трьох років після росту грудей.