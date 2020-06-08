Екстрено госпіталізований легендарний радянський актор: підозрюють інсульт

Армен Джигарханян (Фото: facebook.com-dzhigrahanjantheater)

Армен Джигарханян вже переніс два інсульти і страждає від важкої форми діабету

У Москві екстрено госпіталізували легендарного радянського артиста і режисера Армена Джигарханяна. Відомо, що йому стало погано увечері в неділю, 7 червня, і за попередніми даними, в актора стався інсульт.

У 84-річного Армена Джигарханяна проблеми зі здоров'ям спостерігаються вже протягом останнього року. Як повідомляють російські ЗМІ, Армен Борисович переніс вже два інсульти, страждає від важкої форми діабету і в кінці 2019 року його госпіталізували через важку затяжну пневмонію.

Як повідомив друг артиста Артур Согомонян, стан Армена Джигарханяна стабільний і причиною став не інсульт, а профілактичне обстеження, оскільки в актора останнім часом дійсно багато проблем зі здоров'ям.

"Йому проводять підтримувальну терапію, перевіряють серце, легені, нирки...Все у нього в порядку. Швидше за все, до кінця тижня він буде перебувати на лікуванні. Потім його випишуть", - розповів Согомонян і додав, що легенда радянського кіно в останні місяці дотримувався всіх заходів обережності й не виходив з дому у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією.

"Нікуди не виходив. Суворо дотримувався карантину. Він живе у себе у квартирі на Арбаті. Поруч – його доглядальниця-медсестра", - додав один артиста.

Нагадаємо, Армен Джигарханян – відомий радянський і російський актор, театральний режисер і педагог. Народився в Єревані в сім'ї Тифліських вірмен. На його рахунку понад 250 фільмів і телефільмів. Найвідоміші: "Слідство ведуть знавці", "Здрастуйте, я ваша тітка!", "Місце зустрічі змінити не можна", "Собака на сіні", "Тегеран-43", "Алі-Баба і 40 розбійників", "Ширли-Мирлі".

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Автор: Анна Шиканова