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Емілія Кларк гуляла по Нью-Йорку в образі одного з героїв Гри престолів

STYLERЖиття    27.04.2019 - 18:27
Емілія Кларк гуляла по Нью-Йорку в образі одного з героїв Гри престолів
Емілія Кларк в образі Джона Сноу (фото: instagram.com/emilia_clarke)

Емілія Кларк порадувала своїх шанувальників виходом в несподіваному образі

Емілія Кларк вийшла на вулиці Нью-Йорка в образі іншого персонажа популярного серіалу "Гра престолів" - Джона Сноу. Відео прогулянки англійська актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Прогулянка Емілії пов'язана з благодійною кампанією Omaze. Буде лотерея, переможець якої зможе в Лондоні подивитися фінальну серію "Гри престолів" з самою матір'ю драконів Дейнерис Таргаріен, яку зіграла Емілія Кларк. Крім того, переможець лотереї зможе взяти з собою ще трьох друзів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від @emilia_clarke

Емілія Кларк в образі Джона Сноу (відео: instagram.com/emilia_clarke)

"О, так, я Кіт Харінгтон. Може бути, я одягну цей наряд, коли прийду на фінальну серію "Ігри престолів"! Може бути, я дозволю тобі носити бороду! Ви і троє друзів могли б піти погуляти зі мною в Лондоні, зробити багато кумедних фотографій, задати мені всі свої гарячі питання з приводу серіалу і насолодитися приватним переглядом останнього епізоду. Тільки не питайте мене, хто займе Залізний трон... Ви повинні це з'ясувати самі", - написала Емілія.

Варто зазначити, що всі зібрані кошти підуть на фінансування медичних досліджень.

Останній восьмий сезон культового серіалу складається з шести серій. При цьому дві серії вже показали. Останній епізод вийде на екрани 19 травня.

Нагадаємо, що в київському метро двоє чоловіків, переодягнених у "білих ходоків", пропонували бажаючим приміряти корону Семи Королівств Вестероса.

Раніше повідомлялося про те, що Емілія Кларк розповіла, що під час зйомок серіалу "Гра престолів" трохи не померла.

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