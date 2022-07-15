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"Ця темрява дуже надовго": актор Анатолій Білий покинув Росію після удару по Вінниці

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П'ятниця 15 липня 2022 08:54
"Ця темрява дуже надовго": актор Анатолій Білий покинув Росію після удару по Вінниці Анатолій Білий виїхав з Росії (Скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

49-річний актор Анатолій Білий засудив війну в Україні і виїхав з Росії. Він звільнився з театру МХАТ, в якому грав довгий час.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Чому Білий прийняв таке рішення

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Анатолій засудив дії Кремля, але багато його колег не підтримали дії артиста.

"Так, я поїхав. Так, пішов з театру і взагалі звідусіль. Керуючись поняттям професійної честі, дослужив, дограв, скриплячи зубами й зціпивши зуби, свій 20-й сезон в рідному МХТ, щоб не підставляти театр, і вирвав його з себе з кров'ю. Тому що більше не можу залишатися в країні, яка веде підлу, неправедну, страшну, криваву війну", - заявив актор.

Ще на початку війни Анатолій висловив свою позицію на "Дожде" і в своїх соцмережах, але на нього звалилася хвиля ненависті.

"Обрушилася така кількість зла і ненависті, що я зрозумів - це марно, дійсно більшість за. І я замовк. Напевно, мене можна назвати пораженцем", - сказав він.

За його словами, Росія програла цю війну і він вважає, що багато росіян продовжують перебувати в темряві, не бачачи очевидних речей.

Сам актор родом з Вінницької області. Як відомо, 14 липня рашисти завдали ракетний удар по Вінниці, після чого загинули 23 людини, з них троє дітей.

"Я песиміст і думаю, що темрява, яка прийшла на російську землю, дуже надовго. Сьогодні зранку ракета впала у Вінниці. Загинули дорослі, діти. Я народився у Вінницькій області. З 24 лютого у мене всередині величезний камінь, він тисне і серце моє болить кожен день. Ні війні", - зазначив актор.

&quot;Ця темрява дуже надовго&quot;: актор Анатолій Білий покинув Росію після удару по ВінниціАнатолій Білий покинув Росію (фото: antikor.com)

Де грав Анатолій Білий

Анатолій Білий працював в МХТ імені Чехова з 2003 року. З того часу він зіграв велику кількість ролей, в тому числі в постановках "Майстер і Маргарита", "Біла гвардія", "Чайка" та інших.

Глядачеві він відомий ролями в таких фільмах, як "Стальная бабочка", "Метро","Параграф 78".

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