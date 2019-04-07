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Це мій особистий біль: Джамала зробила заяву про Нацвідбір

STYLERЖиття    07.04.2019 - 21:02
Це мій особистий біль: Джамала зробила заяву про Нацвідбір
Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Джамалі подобалася пісня MARUV, і вона її підтримувала

Джамала, яка була однією з суддів Нацвідбору на Євробачення, заявила, що була дуже емоційною, тому що там були питання Криму і це її дуже заділо за живе. Про це вона розповіла в сюжеті "Світського життя".

"Крим - це мій особистий біль і він так у мене виривається назовні. Я не могла не сказати про те, що відчувала", - сказала відома співачка.

Крім того, Джамала зазначила, що якби знала, що буде така напружена атмосфера, то можливо б не погодилася бути суддею на Нацвідборі.

Відео: YouTube/Світське життя

Джамала також розповіла про те, що вона допомагала MARUV, оскільки дуже переживала за неї. Перед фіналом Нацвідбору вона давала скандальній співачці поради, і навіть попросила своїх бек-вокалісток, щоб вони заспівали з MARUV на сцені.

Джамала зазначила, що MARUV прислухалась до її порад і багато чого зробила. Наприклад, вона додала гітару, про яку Джамала сказала, що це буде виглядати сексуально.

"Я вболівала за цю пісню, вона мені подобалася", - підсумувала Джамала.

Раніше Джамала прокоментувала розмови про Крим на Нацвідборі. Вона заявила, що оцінювала виконавців тільки з професійної точки зору.

Нагадаємо, що MARUV розділила українців на два табори, тих хто її підтримав на пісенному конкурсі, і тих, хто проти епатажної співачки, яка виступає в Росії.

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