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"Це наше": українська письменниця вимагає перейменувати Росію (відео)

STYLERLIFE        24.06.2018 - 11:28
Фото: Лариса Ніцой (facebook.com andrii.nitsoi)
Фото: Лариса Ніцой (facebook.com andrii.nitsoi)

Російські царі вкрали у нас назву "Русь"

Відома українська письменниця і борець за права державної мови Лариса Ніцой вимагає перейменувати Росію, оскільки та вкрала у нас термін "Русь", Про це вона повідомила під час спілкування з журналістами, передає "Оглядач".

"Ви знаєте, як вони стали російськими? Російські царі спочатку вкрали у нас назву "Русь". Адже вони були московитами. Русь – це наше. У ваших батьків вкрали хату, а ви кажете, що власники - ті, хто вкрали", - сказала вона.

Більш того, Ніцой пояснила, хто став автором "крадіжки" української назви.

"Це наше! У нас поцупили все. Ми з вами росіяни насправді, а вони - московити. Московське царство, указом Петра Першого назвало себе Русь. Уявіть собі, що Німеччина сьогодні прокидається, а Франція видає указ - ми сьогодні Німеччина. Це ж маячня. Але московити й далі називали себе московитами. Тоді підключилася Катерина Друга і видала наступний указ - всіх московитів, які називають себе московитами - бити палицями нещадно", - сказала письменниця.

Саме тому, впевнена Ніцой, країну-агресор "треба назвати їх їхньою назвою - московити, а не росіяни".

"Нам все одно, як вони вважають, нам головне, як українці вважають. Ми на Китай говоримо "Китай", але китайці використовують свою назву, в інших країнах теж по-іншому говорять", - підкреслила вона.

Відео: Ніцой пропонує перейменувати Росію (obozrevatel.com)

до Речі, українська письменниця і громадський діяч Лариса Ніцой вимагає від президента України Петра Порошенка оголосити догану голові СБУ Василя Грицака, за те що з нею працівники СБУ розмовляли російською мовою.

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Теги: Россия, писательница, язык
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