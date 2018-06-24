Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Это наше": украинская писательница требует переименовать Россию (видео)

STYLERLIFE        24.06.2018 - 11:28
Фото: Лариса Ницой (facebook.com andrii.nitsoi)
Фото: Лариса Ницой (facebook.com andrii.nitsoi)

Российские цари украли у нас название "Русь"

Известная украинская писательница и борец за права государственного языка Лариса Ницой требует переименовать Россию, поскольку та украла у нас термин "Русь", Об этом она сообщила во время общения с журналистами, передает "Обозреватель".

"Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название "Русь". Они ведь были московитами. Русь – это наше. У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы - те, кто украли", - сказала она.

Более того, Ницой пояснила, кто стал автором "воровства" украинского названия.

"Это наше! У нас стырили все. Мы с вами русские на самом деле, а они - московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ - мы сегодня Германия. Это же бред. Но московиты и дальше называли себя московитами. Тогда подключилась Екатерина Вторая и издала следующий указ - всех московитов, которые называют себя московитами - бить палками беспощадно", - сказала писательница.

Именно по этому, уверена Ницой, страну-агрессор "надо назвать их ихним названием - московиты, а не россияне".

"Нам все равно, как они считают, нам главное, как украинцы считают. Мы на Китай говорим "Китай", но китайцы используют свое название, в других странах тоже по-другому говорят", - подчеркнула она.

Видео: Ницой предлагает переименовать Россию (obozrevatel.com)

Кстати, украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой требует от президента Украины Петра Порошенко объявить выговор председателю СБУ Василию Грицаку, за то что с ней работники СБУ разговаривали на русском языке.

День молодежи в Украине (video.rbc.ua)

Российский канал использовал для рекламы ЧМ 2018 звезду фильмов для взрослых "Вел себя, как гангста-рэпер": журналиста CNN хотели похитить в России
Теги: Россия, писательница, язык
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь