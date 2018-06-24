"Это наше": украинская писательница требует переименовать Россию (видео)

Российские цари украли у нас название "Русь"

Известная украинская писательница и борец за права государственного языка Лариса Ницой требует переименовать Россию, поскольку та украла у нас термин "Русь", Об этом она сообщила во время общения с журналистами, передает "Обозреватель".

"Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название "Русь". Они ведь были московитами. Русь – это наше. У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы - те, кто украли", - сказала она.

Более того, Ницой пояснила, кто стал автором "воровства" украинского названия.

"Это наше! У нас стырили все. Мы с вами русские на самом деле, а они - московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ - мы сегодня Германия. Это же бред. Но московиты и дальше называли себя московитами. Тогда подключилась Екатерина Вторая и издала следующий указ - всех московитов, которые называют себя московитами - бить палками беспощадно", - сказала писательница.

Именно по этому, уверена Ницой, страну-агрессор "надо назвать их ихним названием - московиты, а не россияне".

"Нам все равно, как они считают, нам главное, как украинцы считают. Мы на Китай говорим "Китай", но китайцы используют свое название, в других странах тоже по-другому говорят", - подчеркнула она.

Видео: Ницой предлагает переименовать Россию (obozrevatel.com)

Кстати, украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой требует от президента Украины Петра Порошенко объявить выговор председателю СБУ Василию Грицаку, за то что с ней работники СБУ разговаривали на русском языке.

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