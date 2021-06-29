Цей фрукт допоможе людям з зайвою вагою уникнути проблем із серцем

Вчені заявили, що люди з зайвою вагою, які споживають авокадо, мінімізують ризики серцевих ускладнень.
Про це йдеться у дослідженні науковців університету штату Пенсильванія (США), опублікованому в науковому журналі Eurek Alert.
За словами спеціалістів, вживання одного авокадо за день знижує рівень холестерину в крові.
Так, в експерименті взяли участь 45 добровольців, які мають надлишкову вагу. Всі вони два тижні перебували на однаковій дієті, це повинно було більш-менш вирівняти особливості організмів.
Потім піддослідних розділили на три різних групи. Упродовж п'яти тижнів вони дотримувалися однієї з трьох дієт: з низьким вмістом жирів, з помірним вмістом жирів або помірним, але з додаванням в щоденний раціон одного авокадо.
Після закінчення експерименту вчені виміряли у пацієнтів рівень ліпопротеїнів низької щільності, які є основними переносниками "поганого" холестерину.
Також науковці проаналізували кількість окислених ліпопротеїнів, які запускають ланцюгову реакцію, що сприяє розвитку атеросклерозу. Як виявилось після дієти з авокадо у третьої групи обидва показники були значно нижчі, ніж на початку дослідження.
Окрім того, у цих учасників спостерігався більш високий рівень лютеїну, який має властивості антиоксиданту, а також захищає ліпопротеїни від окислення.
Авокадо – це джерело безцінних вітамінів, мікроелементів і корисних речовин. Він покращує роботу серця, нормалізує гормональний баланс і має ще багато переваг для здоров'я. За свою поживність плід був занесений в Книгу рекордів Гіннеса.
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