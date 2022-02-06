Цей простий лайфхак допоможе позбутися від запаху поту під пахвами без дезодоранту

Гліколевий тонік використовується для догляду за шкірою обличчя, так як активна речовина відлущує шкіру і розкриває пори. В результаті обличчя краще очищається і стає гладким і сяючим.

Однак його можна використовувати і по-іншому - блогер пропонує просто протирати пахви таким тоніком, щоб позбутися від запаху поту на весь день. Його плюс також в тому, що гліколева кислота не блокує потовиділення, а очищає шкіру і позбавляє її від бактерій, які як раз і створюють неприємний запах.

При цьому обов'язково спочатку перевірте свою реакцію на тонік на згині ліктя, а ще краще порадитися з дерматологом. Якщо ніякої реакції немає, можна почати протирати пахви тоніком, трохи розведеним водою.

Блогер не радить використовувати чисту гліколеву кислоту, так як можна отримати опік шкіри. Також краще вибирати засіб з меншим відсотком кислоти.

Дівчина запевняє, що вже через місяць можна і зовсім відмовитися від звичних дезодорантів, протираючи пахви тоніком два рази на тиждень.