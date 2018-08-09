Фігурант справи про пожежу в торговому центрі "Зимова вишня" намагався покінчити з собою

Колаж РБК-Україна

Дружина пожежного стверджує, що на нього тиснули

Керівник служби пожежогасіння першого загону ФПС по Кемеровській області, який займався пожежею в торговому центрі "Зимова вишня", Андрій Бурсин намагався покінчити життя самогубством. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Андрія Бурсина звинуватили в недбалості у кримінальній справі про пожежу в торговому центрі "Зимова вишня" і помістили в СІЗО. 7 серпня йому повинні були провести психіатричну експертизу, але замість цього він був доставлений в лікарню.

Про те, що Бурсин намагався покінчити життя самогубством, повідомила його дружина, Тетяна Бурсина.

"Потім мені повідомили, що його доставили в лікарню на лікування. Як мені пояснили, у нього були перебинтовані обидві руки", — розповіла Бурсина.

Вона вважає, що причиною міг стати тиск з боку слідства та відмови в побаченнях із сім'єю. На засіданні апеляційного суду суддя дозволила Бурсину зустріч з дружиною і навіть зверталася з проханням до слідчого.

"Суддя дозволила мені і старшій дитині побачення. Я двічі ходила в СІЗО, але мені там сказали, що мені відмовлено в побаченні з розпорядженням слідчого Івана Федорова. Всі побачення — тільки з його дозволу", — пояснила Тетяна Бурсина і додала, що відповіді від слідчого вона так і не отримала.

Після спроби самогубства Бурсина доставили у психіатричну клініку. Адвокат Ольга Купріянова сказала, що її підзахисний госпіталізований для проведення призначених наслідком медичних експертиз.

Нагадаємо, пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово стався 25 березня. В результаті пожежі загинуло 60 осіб, з яких більшість – діти.

Андрій Бурсин прибув першим на місце пожежі і керував операцією по локалізації та гасіння вогню.

На початку липня його заарештували за клопотанням слідства і звинуватили в тому, що він порушив бойовий статут, не організувавши управління силами і засобами пожежно-рятувального гарнізону на місці НП і не провівши належним чином розвідку та опитування очевидців.

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Відео: РБК-Україна