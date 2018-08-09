Фигурант дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" пытался покончить с собой

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Жена пожарного утверждает, что на него давили

Руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области, который занимался пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", Андрей Бурсин пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщают российские СМИ.

Андрея Бурсина обвинили в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" и поместили в СИЗО. 7 августа ему должны были провести психиатрическую экспертизу, но вместо этого он был доставлен в больницу.

О том, что Бурсин пытался покончить жизнь самоубийством сообщила его жена, Татьяна Бурсина.

"Потом мне сообщили, что его доставили в больницу на лечение. Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки", — рассказала Бурсина.

Она считает, причиной могло стать давление со стороны следствия и отказы в свиданиях с семьей. На заседании апелляционного суда судья разрешила Бурсину встречу с женой и даже обращалась с просьбой к следователю.

"Судья разрешила мне и старшему ребенку свидание. Я дважды ходила в СИЗО, но мне там сказали, что мне в свидании отказано по распоряжению следователя Ивана Федорова. Все свидания — только с его разрешения", — пояснила Татьяна Бурсина и добавила, что ответа от следователя она так и не получила.

После попытки самоубийства Бурсина доставили в психиатрическую клинику. Адвокат Ольга Куприянова сказала, что ее подзащитный госпитализирован для проведения назначенных следствием медицинских экспертиз.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате возгорания погибло 60 человек, из которых большинство – дети.

Андрей Бурсин прибыл первым на место пожара и руководил операцией по локализации и тушении огня.

В начале июля его арестовали по ходатайству следствия и обвинили в том, что он нарушил боевой устав, не организовав управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП и не проведя должным образом разведку и опрос очевидцев.

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Видео: РБК-Украина