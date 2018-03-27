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Пожар в Кемерово: охранник, отключивший сигнализацию, назвал виновных в трагедии

STYLERLIFE        27.03.2018 - 15:31
Фото: twitter.com/a42.ru
Фото: twitter.com/a42.ru

Сотрудник "Зимней вишни" сделал громкое заявление

В российском городе Кемерово в воскресенье, 25 марта,  в торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. В результате трагедии погибли 64 человека.

Вина за смерть людей, погибших в результате пожара в Кемерово, полностью лежит на руководстве ТЦ "Зимняя Вишня".  Такое заявление сделал охранник торгового центра Сергей Антюшин, который отключил пожарную сигнализацию во время возгорания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его словам, руководство ТЦ знало о значительных нарушениях пожарной безопасности в здании.

"Когда у нас самопроизвольно срабатывала сигнализация, такое бывает, мы не могли ее выключить – вызывали системщика. Мы постоянно докладывали руководству, в частности Богдановой и Соболеву, что имеются нарушения в торговом центре. Часть гидрантов не работает, часть – протекают. Эвакуационные выходы захламлены и так было всегда. Стройматериалы какие-то, черные мешки с мусором. Мы обо всем этом говорили – нас не слушали и не реагировали. Донесения в журнале дежурств не читали", - сказал Антюшин.

Скриншот (t.me/breakingmash)

Скриншот (t.me/breakingmash)

Стоит отметить, что охранник "Зимней вишни", который отключил пожарную сигнализацию,  может стать пятым подозреваемым в деле, возбужденном после пожара в ТЦ.

Напомним, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибло 64 человека, в частности, 41 ребенок.

Ранее сообщалось, что охранник ТЦ отключил пожарную сигнализацию при возгорании.

Кстати, в Киеве проверят все ТРЦ на пожарную безопасность.

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Теги: Россия, пожар
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