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Пожежа в Кемерово: охоронець, який відключив сигналізацію, назвав винних в трагедії

STYLERLIFE        27.03.2018 - 15:31
Фото: twitter.com/a42.ru
Фото: twitter.com/a42.ru

Співробітник "Зимової вишні" зробив гучну заяву

У російському місті Кемерово в неділю, 25 березня, у торговому центрі "Зимова вишня" сталася пожежа. В результаті трагедії загинули 64 людини.

Провина за смерть людей, загиблих в результаті пожежі в Кемерово, повністю лежить на керівництві ТЦ "Зимова Вишня". Таку заяву зробив охоронець торгового центру Сергій Антюшин, який відключив пожежну сигналізацію під час спалаху. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За його словами, керівництво ТЦ знало про значні порушення пожежної безпеки в будівлі.

"Коли у нас мимовільно спрацьовувала сигналізація, таке буває, ми не могли її вимкнути, викликали системника. Ми постійно доповідали керівництву, зокрема Богдановій і Соболєву, що є порушення у торговому центрі. Частина гідрантів не працює, частина – протікають. Евакуаційні виходи захаращені і так було завжди. Будматеріали якісь, чорні мішки зі сміттям. Ми про це говорили – нас не слухали і не реагували. Донесення в журналі чергувань не читали", - сказав Антюшин.

Скріншот (t.me/breakingmash)

Скріншот (t.me/breakingmash)

Варто відзначити, що охоронець "Зимової вишні", який відключив пожежну сигналізацію, може стати п'ятим підозрюваним у справі, порушеній після пожежі в ТЦ.

Нагадаємо, в результаті пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" загинуло 64 людини, зокрема, 41 дитина.

Раніше повідомлялося, що охоронець ТЦ відключив пожежну сигналізацію при загорянні.

До речі, у Києві перевірять усі ТРЦ на пожежну безпеку.

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Теги: Россия, пожар
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