Пожар в Кемерово: в сети появилось жуткое видео трагедии

На кадрах запечатлена паника внутри помещения

В сети появилось видео страшного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово, в резульатте которого погибло 64 человека. Ролик был опубликован на канале пользователя Євген Лущиков в YouTube.

На кадрах видно панику, которая происходила в помещении торгового центра. Слышно крики и плач людей, оказавшихся в горящей ловушке.

В сети показали видео паники в начале пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово.



"Дайте противогазы... Мама, мамочка...", - слышатся крики.

Видео: Пожар в Кемерово (youtube.com/Євген Лущиков)

Сообщается, что число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64.

В частности, по словам главы МЧС Владимира Пучкова, по окончательным данным, в результате пожара в Кемерово погибли 64 человека. Также сообщается, что из общего числа обнаруженных тел данный момент опознаны 15 погибших. Следователи работают с родственниками погибших, процедура опознания продолжается.

Напомним, что в сети указали на замалчивание трагедии на росТВ.

"Тут некоторые не понимают, что плохого, что федеральные каналы не поменяли эфирную сетку из-за страшнейшей трагедии за последнее время. Конечно, что тут такого? Десятки детей погибли, зачем портить настроение народу, лучше сериальчик, чо там у хохлов. Вы, главное, не переживайте", - написал Варламов.