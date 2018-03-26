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Пожежа в Кемерово: у мережі з'явилося моторошне відео трагедії

STYLERLIFE        26.03.2018 - 12:19
Фото: Пожежа в Кемерово (twitter.comgazeta42)
Фото: Пожежа в Кемерово (twitter.comgazeta42)

На кадрах відображена паніка всередині приміщення

У мережі з'явилося відео страшної пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово, в резульатте якого загинуло 64 людини. Ролик був опублікований на каналі користувача Євген Лущиков в YouTube.

На кадрах видно паніку, яка відбувалася в приміщенні торговельного центру. Чути крики і плач людей, що опинилися в палаючій пастці.

У мережі показали відео паніки на початку пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово.

"Дайте протигази... Мама, матуся...", - чуються крики.

Відео: Пожежа в Кемерово (youtube.com/Євген Лущиков)

Повідомляється, що число загиблих при пожежі в Кемерово досягло 64.

Зокрема, за словами глави МНС Володимира Пучкова, за остаточними даними, в результаті пожежі в Кемерово загинули 64 людини. Також повідомляється, що із загального числа виявлених тіл даний момент упізнані 15 загиблих. Слідчі працюють з родичами загиблих, процедура впізнання триває.

Нагадаємо, що в мережі вказали на замовчування трагедії на росТБ.

"Тут деякі не розуміють, що поганого, що федеральні канали не поміняли ефірну сітку через найстрашнішу трагедію за останній час. Звичайно, що тут такого? Десятки дітей загинули, навіщо псувати настрій народу, краще серіальчик, чо там у хохлів. Ви, головне, не переживайте", - написав Варламов.

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Теги: пожар, Кемерово
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