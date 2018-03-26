Пожар в Кемерово: в сети указали на замалчивание трагедии на росТВ

На телеканалах не было ни одного сюжета о происшествии

Центральные российские телеканалы обошли стороной пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в "Кемерово", в результате которого погибло 53 человека. Об этом написал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"На канале "Россия" в прайм-тайм фильм о мудром и добром руководителе В.В. Путине - вот скриншот. И даже на программе Соловьева пожар не стал событием, хотя о десятках жертв уже было известно ко времени начала эфира. На "Первом канале" в прайм шла игра "Что? Где? Когда?", на НТВ - кино, трансляции никто не прервал. Ведь в России все хорошо, там давно победили подлых "зрадофилов", и в СМИ работают только ответственные "государственники", которые, конечно, не будут омрачать эфир негативными новостями вечером в воскресенье", - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

На ситуацию обратил внимание и российский блогер Илья Варламов. Он написал на своей странице в Facebook, что федеральные каналы не поменяли эфирную сетку в связи в трагедией.

"Тут некоторые не понимают, что плохого, что федеральные каналы не поменяли эфирную сетку из-за страшнейшей трагедии за последнее время. Конечно, что тут такого? Десятки детей погибли, зачем портить настроение народу, лучше сериальчик, чо там у хохлов. Вы, главное, не переживайте", - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/varlamov)

Напомним, что в огне также погибли 200 животных.

"По последним данным, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли более 200 российских животных. Пожар вспыхнул, предположительно, на четвертом этаже здания. Огонь быстро стал распространяться", - сказано в сообщении.