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Пожар в Кемерово: в огне также погибли 200 животных

STYLERLIFE        26.03.2018 - 09:44
Фото: Пожар в Кемерово (facebook.com/myrotvorets.center)
Фото: Пожар в Кемерово (facebook.com/myrotvorets.center)

Пожар возник на четвертом этаже здания

В сети рассказали, что в пожаре российского торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово сгорели около 200 животных. Об этом сообщили на странице "Миротворец" на Facebook.

"По последним данным, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли более 200 российских животных. Пожар вспыхнул, предположительно, на четвертом этаже здания. Огонь быстро стал распространяться. Как рассказывают очевидцы, началась давка. Люди пытались выбить двери, десятками забивались в лифты, хотя при пожаре они не должны работать. И никто не вспомнил о животных из зоопарка. Всю вину за трагедию пытаются свалить на кого-то из погибших детей, вменяя якобы кто-то играл с зажигалкой или со спичками перед пожаром2, - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/myrotvorets.center)

Напомним, что число жертв пожара в Кемерово (Российская Федерация) в торговом центре "Зимняя вишня" достигло 53 человек, передают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Кроме того, еще до 30 человек считаются пропавшими без вести.

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Теги: пожар
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