Пожежа в Кемерово: у вогні також загинули 200 тварин

Пожежа виникла на четвертому поверсі будівлі

У мережі розповіли, що в пожежі російського торгового центру "Зимова вишня" в Кемерово згоріли близько 200 тварин. Про це повідомили на сторінці "Миротворець" на Facebook.

"За останніми даними, в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерові загинули більше 200 російських тварин. Пожежа спалахнула, імовірно, на четвертому поверсі будівлі. Вогонь швидко почав поширюватися. Як розповідають очевидці, почалася тиснява. Люди намагалися вибити двері, десятками забивалися в ліфти, хоча при пожежі вони не повинні працювати. І ніхто не згадав про тварин з зоопарку. Всю провину за трагедію намагаються звалити на когось із загиблих дітей, ставлячи нібито хтось грав з запальничкою або з сірниками перед пожаром2, - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/myrotvorets.center)

Нагадаємо, що кількість жертв пожежі в Кемерово (Російська Федерація) в торговому центрі "Зимова вишня" досягло 53 осіб, передають російські ЗМІ з посиланням на оперативний штаб з ліквідації наслідків пожежі. Крім того, ще до 30 осіб вважаються зниклими без вісті.

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