Пожежа в Кемерово: в мережі вказали на замовчування трагедії на росТБ

На телеканалах не було жодного сюжету про подію

Центральні російські телеканали обійшли стороною пожежа в торговому центрі "Зимова вишня" в "Кемерово", в результаті якого загинуло 53 людини. Про це написав журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

"На каналі "Росія" в прайм-тайм фільм про мудрого і доброго керівника В. В. Путіна - ось скріншот. І навіть на програмі Соловйова пожежа не став подією, хоча про десятки жертв вже було відомо до початку ефіру. На "Першому каналі" в прайм йшла гра "Що? Де? Коли?", на НТВ - кіно, трансляції ніхто не перервав. Адже в Росії все гаразд, там давно перемогли підлих "зрадофілів", і в ЗМІ працюють лише відповідальні "державники", які, звичайно, не будуть затьмарювати ефір негативними новинами ввечері в неділю", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

На ситуацію звернув увагу і російський блогер Ілля Варламов. Він написав на своїй сторінці в Facebook, що федеральні канали не поміняли ефірну сітку у зв'язку з трагедією.

"Тут деякі не розуміють, що поганого, що федеральні канали не поміняли ефірну сітку через найстрашнішу трагедію за останній час. Звичайно, що тут такого? Десятки дітей загинули, навіщо псувати настрій народу, краще серіальчик, чо там у хохлів. Ви, головне, не переживайте", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/varlamov)

Нагадаємо, що у вогні також загинули 200 тварин.

"За останніми даними, в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерові загинули більше 200 російських тварин. Пожежа спалахнула, імовірно, на четвертому поверсі будівлі. Вогонь швидко почав поширюватися", - сказано в повідомленні.