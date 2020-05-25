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Фотомодель з Дніпра оголилася біля нового "втомленого" мосту

STYLERЖиття    25.05.2020 - 11:32
Фотомодель з Дніпра оголилася біля нового "втомленого" мосту
Українська модель оголилася біля мосту (колаж РБК-Україна)

Українська модель поділилася фотосесією біля залишків обрушився мосту біля міста Нікополя

Українська фотомодель Анна Мінюкова, відома під псевдонімом Ася Микович і своєї "інспекцією" мостів, представила на суд українців нову фотосесію. На цей раз дівчина приїхала на зруйнований міст біля Нікополя і там знялася напівоголеною. Це місце знаходиться в Олексіївці.

В цей раз дівчина фотографувалася в розстебнутій сорочці, одягненою на голе тіло. Таким чином вона "проінспектувала" зруйнований міст, пише Інформатор.

"Найближчим часом поруч із зруйнованим мостом в Олексіївці буде влаштований тимчасовий міст — понтонна переправа. Вранці колона 808-го понтонно-мостового полку вирушила з міста Білгород-Дністровський в Дніпропетровську область для налаштування понтонної переправи поруч із зруйнованим мостом на дорозі Н-23 в Олексіївці. Відновлення руху планується вже у вівторок, 26 травня. Респект від мене за оперативність Олександру Кубракову і Укравтодору", - написала в соцмережі дівчина.

Нагадаємо, Ганна прославилася своїми знімками в стилі ню на будівництві Нового мосту в Дніпрі і суперечкою з мером Дніпра Борисом Філатовим, в якому вона пообіцяла роздягнутися на центральному мосту, якщо його встигнуть здати 14 вересня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Дніпром модель станцювала тверк на будівництві. Вона спробувала привернути увагу влади до недобудованого басейну сексуальним танцем.

А також розповідали про те, що модель, яка роздяглася на мосту в Дніпрі, назвала свою справжню професію

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Автор: Марія Соловей

Теги Новини України мостмодель
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