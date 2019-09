Всі герої Діснея приїдуть до Києва: що про це відомо

Disney On Ice: "Крижане серце" (фото: прес-служба)

Шоу "Крижане серце" покажуть в київському Палаці спорту

Мультфільми студії Walt Disney люблять та обожнюють цілі покоління дітей і дорослих. Disney – це чарівна казка, в якій немає місця нудьзі та поганому настрою. Герої диснеївських історій стали класикою мультиплікації, а потрапити в Діснейленд мріє кожен другий. Але якщо раніше для багатьох оригінальні шоу Disney так і лишалися мрією, для досягнення якої потрібно було потрапити в Америку або як мінімум у Францію, то вже в січні цього року всі герої Діснея приїдуть погостювати на новорічні канікули до Києва.

Оригінальне шоу Disney on ice Frozen ("Крижане серце") покажуть в київському Палаці спорту з 3 по 6 січня. Всього на Київ чекає 11 театралізованих фігурних вистав, під час кожної з яких на лід вийдуть знамениті герої Disney: Міккі й Мінні Мауси, казкові принцеси, герої "Історії іграшок", "В пошуках Немо", "Король лев".

Але головні ролі звичайно дістануться Анні та Ельзі — двом принцесам, навколо яких відбуваються головні події королівства Еренделл.

Disney On Ice: "Крижане серце" (фото: прес-служба)

Ідея поставити казкових героїв на ковзани належить Кеннету Фельду, який в 1981 році показав своє перше шоу "Дісней на льоду". З ним Фельд спочатку підкорив Америку, а незабаром і весь світ. Вистави "Дісней на льоду" подорожують планетою з середини 80-х, щорічно збираючи до 25 мільйонів глядачів. Успіх шоу виявився настільки великий, що з часом Фельд довелося організувати цілих шість труп, для одночасних гастролей в різних частинах світу. Завдяки цьому "Дісней на льоду" вже встигли побачити більш ніж в 75 країнах на шести континентах. А ось до Києва шоу приїде вперше.

Disney On Ice: "Крижане серце" (фото: прес-служба)

Більшість артистів "Дісней на льоду" - фігуристи з гучними іменами. Усі вони в різні часи були переможцями різних чемпіонатів, а деякі й Олімпійських ігор. Всі рухи для вистави "Крижане серце" розробляла Сінді Стюарт — професійний хореограф і чотириразовий номінант премії "Хореограф року". Тому не дивуйтеся, коли побачите як Міккі Маус і Дональд Дак виконуватимуть складні повороти, стрибки або підтримку. Всього в шоу бере участь близько 50 майстрів фігурного катання, а спеціальні ефекти для їхніх номерів створюють майстри світла та піротехніки.

Як і всі діснеївські казки, шоу "Дісней на льоду" – музичні. У "Крижаному серці" звучать щонайменше 30 улюблених пісень, включаючи головний хіт у виконанні принцеси Ельзи "Let It Go" ("Відпусти та забудь"). Пісню було переведена на 24 мови, вона досягла 5 місця в американському чарті Billboard Hot 100 і завоювала премії "Оскар" і "Ґреммі".

Disney On Ice: "Крижане серце" (фото: прес-служба)

Ведучі шоу — Міккі Маус і Мінні Маус, під час вистави ведуть глядачів подорожжю, що захоплює, по крижаним горах разом з Анною, Крістофом, оленем Свеном і сніговиком Олафом. Щоб здійснити всі ці чарівні переміщення, організатори шоу вигадали хитромудру систему зміни декорацій, над якими попрацював декоратор таких відомих на весь світ премій, як "Ґреммі" й "Тоні".

Disney On Ice: "Крижане серце" (фото: прес-служба)

"Крижане серце" – одне з кращих у світі театралізованих шоу на льоду. Тому не дивно, що вистава захоплює вже з перших хвилин. Під час шоу герої будуть парити над сценою, дивувати публіку карколомними трюками та ліричними танцями й з кожним новим номером ще більше захоплювати глядачів, проводячи тих у чарівний світ казок Disney.

Disney On Ice: "Крижане серце" (фото: прес-служба)