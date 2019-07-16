У Головному управлінні ГФС Дніпропетровщини ДБР та СБУ провели обшук (фото: stopcor.org)

Слідчі дії відбулися в рамках розслідування обставин ймовірного викрадення Кирила Суворова

У понеділок, 15 липня, в приміщеннях, займаних податковою міліцією ГУ ГФС в Дніпропетровській області (місто Дніпро), Державне бюро розслідувань за підтримки Служби безпеки України провело обшук.

Слідчі дії відбулися в рамках розслідування обставин ймовірного викрадення директора ТОВ "Софт Ойл" Кирила Суворова співробітниками податкової міліції Дніпропетровщини, яке відбулося наприкінці травня 2019 року. Після щасливого звільнення Кирила Суворова через майже чотири тижні - це перші дії ДБР та СБУ щодо податкових міліціонерів Дніпра, пише видання "СтопКор".

Не чекали, а вони приїхали! Не чекали, а вони приїхали! З молотами та ломами. У ДФС у Дніпропетровській області завітали співробітники Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань. Цікаво, у якій справі? Можливо, щодо викрадення топ-податківцями цього відомства місцевого бізнесмена? Опубліковано Стоп корупції Понеділок, 15 липня 2019 р.

У Головному управлінні ГФС Дніпропетровщини ДБР та СБУ провели обшук

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що співробітники податкової міліції під керівництвом першого заступника в. о. глави ДФС в Дніпропетровській області Сергія Пенькова "викрали" в кінці травня 2019 року директора ТОВ "Софт Ойл" Кирила Суворова і три тижні його незаконно утримували, поки бізнесмен не втік. За словами адвокатів, метою цієї "рейдерської атаки" є компанія і товар, що належить їй, вартістю 7 млн доларів, який зберігається в Миколаєві.

В інтерв'ю центральним телеканалам Сергій Пеньков, фактично зізнався у викраденні людини, його незаконному утриманні і своєї причетності до цього злочину. На його думку, виправданням таким дії може служити те, що тримали Кирила Суворова не в підвалі, а на заміській турбазі, при цьому позбавлення директора компанії свободи, паспорта, засобів зв'язку, фізичне і психологічне насильство, а також вимога відмовитися від компанії глава податкової міліції Дніпра, мабуть, не вважає протизаконними.

У Головному управлінні ГФС Дніпропетровщини ДБР та СБУ провели обшук (фото: stopcor.org)

У п'ятницю 12 липня 2019 року президент України Володимир Зеленський відвідав з візитом Дніпро. Він зустрічався з мешканцями міста, представниками місцевого самоврядування та громадських антикорупційних організацій. Представники ГО "Стоп корупції" звернулися до Володимира Зеленського та розповіли про інцидент, який трапився з Кирилом Суворовим. Президент відповів, що така біда по всій Україні і податкову очікує реформа, а по податковій міліції вже прийнято рішення про її ліквідацію. Зеленський уточнив, кого вважають головним винуватцем викрадення Кирила Суворова і записав ім'я і посаду Сергія Пенькова в телефон, пообіцявши дізнатися подробиці.

Раніше повідомлялося, що свавілля дніпропетровських податківців привело до акцій протесту.