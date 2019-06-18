"Голос" Вакарчука програє вибори в Раду: Андрухович навів аргумент

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Україна)

Юрій Андрухович розкритикував Святослава Вакарчука за похід у політику

Напередодні виборів у Верховну раду 2019 відомий український письменник Юрій Андрухович розкритикував масове бажання зірок шоу-бізнесу балотуватися до парламенту. За його словами, те, що "новими політиками" відтепер стають, умовно кажучи, артисти, не принесе нічого доброго для країни.

"Усі в парламент! Я відчуваю - ви пройдете. Все у вас складеться, все вам проканає й обломиться. А нам буде щастя", - звернувся до шоуменів і артистів Андрухович у своєму блозі на сайті "Збруч".

Окремо письменник звернув увагу на політичну силу Святослава Вакарчука "Голос". На думку Андруховича, лідер "Океану Ельзи" своїм балотуванням лише завадить проходженню до парламенту інших демократичних сил.

"От лиш кому не проканає, то це "Голосу" з Вакарчуком. Не знаю, звідки це відчуття, проте щось мені підказує: на виборах вони наберуть рівно стільки, щоб не пустити до парламенту Порошенка і не пройти самим. Щоб усі недобиті рештки притомних виборців дружно заспівали багатообіцяльному Святославові: "Дякуєм тобі!.." Після чого поїхали з країни геть", - резюмував він.

Нагадаємо, що дострокові вибори в Раду пройдуть в Україні 21 липня 2019 року.

До речі, якщо б дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні в найближчу неділю, у голосуванні готові були взяти участь близько 84% громадян.