Горе-донька ховала тіло матері заради пенсії: усі подробиці

У Чернівецькій області жінка разом зі своїм співмешканцем сховала бездиханне тіло матері, щоб отримувати її пенсію. На даний момент зловмисниця затримана, їй загрожує покарання. Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Точна дата смерті пенсіонерки буде відома після проведення експертизи. Першими зникнення жительки помітили працівники сільради і звернулися в квітні в поліцію. Після цього зниклу оголосили в розшук.

Дочка розповіла поліцейським, що мати жива і знаходиться в Чернівцях, проте бачаться вони рідко. Проте пізніше жінка в черговий раз прийшла за пенсією своєї матері, де її чекали поліцейські.

Правоохоронці вирішили дізнатися, де саме живе мати, але, коли пішли до будинку, дочка зізналася, що насправді вона не зникала, а померла. Після чого тіло було перенесено в підвал.

Дівчина заперечує, що робила це заради грошей. За її версією, у неї не було коштів на похорон, тому вона так вчинила.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом шахрайства, зокрема присвоєння 8 тисяч гривень пенсії померлої матері. Співмешканця зловмисниці поки що не знайшли.

Відео: YouTube/Поліція Чернівецької області)

Нагадаємо, що в Миколаївській області до смерті закатували пару пенсіонерів. Друг загиблого стверджує, що Новицькому погрожували незадовго до трагедії.

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