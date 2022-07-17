Гороскоп з 18 по 24 липня для всіх знаків Зодіаку: кому зірки готують приємний сюрприз

Гороскоп на найближчий тиждень говорить про те, що в житті більшості представників зодіакального сузір'я намічаються приємні клопоти та зміни. Почнуть вирішуватися важливі питання, пов'язані зі зміною роботи, житла і фінансами.

Прогнозом зі Styler поділилася відомий астролог Аріна Артурівна . Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Овен

Овни на цьому тижні будуть займатися питаннями сім'ї. Вам доведеться серйозно обміркувати ваші стосунки з батьком.

На роботі та в бізнесі у вас дуже сильні лідерські позиції, до вас будуть прислухатися.

Телець

Тельці на цьому тижні зіткнуться з проблемами, пов'язаними з юридичними питаннями, питаннями навчання за кордоном, питаннями комунікації з іноземними партнерами.

Але ви можете розраховувати на допомогу і підтримку своїх близьких друзів і родичів у розв'язанні цих питань.

Близнюки

Близнюки будуть поглинені фінансовими питаннями. Якщо ви плануєте зайнятися оформленням кредиту, то зіткнетеся з бюрократією і перевіркою всіх ваших фінансових каналів. Краще не на цьому тижні.

Але у вас з'явиться новий канал заробітку. Це забезпечить хорошу фінансову подушку для реалізації задуманого.

Рак

Раки цілком будуть займатися своєю зовнішністю. Ви будете чарівні. Ваша чарівність допоможе вам у спілкуванні з керівництвом, але будьте готові до пліток і прояві заздрості з боку колег.

Лев

Левам доведеться зіткнутися з питаннями здоров'я. Допомогу можете попросити у вашого партнера з закордону. Удача вам буде благоволити у розв'язанні юридичних питань, а також у розв'язанні питань, пов'язаних з навчанням за кордоном.

Діва

Діви, які зараз в пошуку роботи, знайдуть роботу у великій компанії. У працюючих Дів буде дуже багато онлайн конференцій. Тому стежте за інтернет забезпеченням.

Заздалегідь візьміть контакт провайдера інтернету, щоб в разі збою, ви змогли в дуже найкоротші терміни розв'язати проблему.

Терези

Терези цього тижня будуть заточені на питаннях, пов'язані з фінансами та пошуками роботи. У колективі складатиметься напружені стосунки з колегами, непорозуміння у спілкуванні з начальством, з бізнес-партнерами.

Але на особистому фронті буде все цілком протилежно взаємовідносинам на роботі. Це буде як віддушина після робочих перипетій. Також ваші діти вас порадують своєю дисципліною.

Скорпіон

Скорпіонам буде важко в спілкуванні з близькими друзями та родичами. Цього тижня виникатимуть проблеми в оформленні документів.

Якщо у вас було непорозуміння з іноземним партнером, то на цьому тижні зможете вирішити цей конфлікт.

Стрілець

У Стрільців може початися цукерково-букетний період. Так само ви зможете провести чудово час з дітьми.

Це забезпечить вдома спокій і взаєморозуміння. Але будьте гранично обережні з вогнем і ріжучими предметами.

Козоріг

Козерогам слід бути гранично уважними в дорозі. Також можуть намічатися зриви в переговорах. Але ваш авторитет допоможе вам вирішити багато питань.

Водолій

Представників Водолія на цьому тижні чекає непоганий дохід. Але бажано не поширювати про це на роботі, серед товаришів по службі. Вдома будьте готові до несподіваного ремонту

Риби

Представники Риб можуть несподівано зустріти близьких друзів, з якими давно не бачилися. У бізнесі все буде на вищому рівні.

Переговори будуть проходити за вашим сценарієм, і ви зможете укласти угоду на ваших умовах з величезною вигодою для вас.