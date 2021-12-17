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Гороскоп 2022 для знака Кінь: які важливі зміни подарує вам Тигр

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П'ятниця 17 грудня 2021 20:30
Гороскоп 2022 для знака Кінь: які важливі зміни подарує вам Тигр Колаж РБК-Україна: Гороскоп 2022 для знака Кінь
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2022 рік для знака Кінь по східній (китайській) системі передбачень розповість, які можливості, перспективи, шанси на успіх подарує вам покровитель року - Чорний водяний Тигр. Експерти склали прогноз для чоловіків і жінок даного знака в сфері любові, фінансів, здоров'я.

Про це пише Afisha.bigmir.

До знаку Коня можуть віднести себе люди, народжені в 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 роках.

Загальна характеристика року

У питанні фінансів буде простежуватися певна рівновага. Тобто може бути багато роботи, але і багато заробітку. Слід заздалегідь продумати свої витрати, щоб не влізти в борги - особливо небезпечна в цьому перша половина року.

У році Тигра вас не чекає особливих кар'єрних успіхів, зате вийде створити фундамент для майбутнього. Зробіть упор на командну роботу.

В особистому житті сімейним коням доведеться згладжувати кути і вирішувати конфлікти, а самотнім - аналізувати потенційних партнерів, перш ніж почати з ними стосунки.

Гороскоп Коня на 2022 рік для жінок

Для вас у 2022 році будуть дуже важливі такі якості, як покірність, вміння вчасно пригальмувати, промовчати в конфліктній ситуації. Чого не варто робити, це йти напролом, поки ситуація не заспокоїться.

У вас є шанси досягти успіху на роботі, але для цього вам буде потрібно багато завзятості і терпіння. Щоб не втратити напрацьований роками успіх, не варто пліткувати і засуджувати за спинами інших людей.

В особистому житті спокій вам буде тільки снитися. Вірогідні конфлікти з партнером, і навіть розриви. Щоб уникнути цього, більше часу проводьте з партнером.

Гороскоп 2022 для Коней-чоловіків

Вам слід прислухатися до думки оточуючих, стримати свою гордість, щоб вона вам не нашкодила.

Друга половина року може подарувати вам радикальні зміни в житті. До початку літа у вас будуть то злети, то падіння, але незабаром все стабілізується, а розчарування зміниться удачею. Але щоб все склалося вдало, вам доведеться як слід попрацювати, ледачим Коням - удачі не бачити.

Вільні представники можуть сподіватися на зустріч зі своєю половинкою. У рік Тигра ви будете отримувати багато уваги від представниць протилежної статі.

Сімейних Коней чекає затишок і турбота, які їм подарує дружина. Щоб не було конфліктів, йдіть на компроміси і прислухайтеся до бажань партнера.

Гороскоп Коня на 2022 рік на здоров'я

Вас може наздогнати моральна втома і вигорання. Щоб цього уникнути, не вникайте в чужі проблеми.

Природна привабливість Коней буде вражати і захоплювати оточуючих. Доглянуті, привабливі, сильні представники знака будуть ще більше розквітати.

Жінкам-Коням краще не вдаватися до кардинальних змін у своїй зовнішності. Адже природа вже все продумала за них.

Раніше також ми писали, що чекає людей, народжених під знаком Бик, Щур, Тигр, Кролик, Дракон і Змія у 2022 році.

Також повідомлялося, що чекає все знаки по гороскопу друїдів в 2022 році.

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