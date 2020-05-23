Гороскоп на 23 травня: Ракам краще підкоритися, а Водолії всіх зачарують

Гороскоп на 23 травня 2020 року підкаже, які сюрпризи приготували зірки всім знакам Зодіаку в цю суботу. Важливі поради, які дали всім представникам зодіакального кола астрологи, і девіз на сьогодні для Вас - читайте в нашому матеріалі.

Гороскоп на 23 травня 2020: Овен

Вас чекає успіх у всьому, що пов'язано з професійним ростом та підвищенням своїх навичок. Сьогодні дуже хороший день, щоб навчитися чомусь новому, завести хобі або записатися на курси китайської мови. Навіть якщо Ви зрозумієте, що це не ваше, нові враження та знайомства забезпечені. Девіз дня для Овна: вчитися ніколи не пізно!

Гороскоп на 23 травня 2020: Телець

Сьогодні Вам доведеться приймати багато рішень і все на бігу. Але і це ще не все! Ваша установка на день: встигнути якомога швидше, можливостей буде багато, але випадати вони будуть дуже швидко. Зате якщо Телець проявить чудеса спритності, то зуміє обійти конкурентів і в кінцевому підсумку взяти перший приз. Девіз дня для Тельця: швидше, вище, сильніше!

Гороскоп на 23 травня 2020: Близнюки

А ось Близнюків може підвести дипломатичність. Точніше, її нестача, яку протягом дня будуть відчувати всі оточуючі, але Близнюкам буде невтямки! Сьогодні Близнюкам треба уважно стежити за своїм гострим, як бритва, язиком. Інакше це може плачевно позначитися на їх взаємовідносинах. Девіз дня для Близнюків: світ прогнеться під Вас, якщо Ви будете гнучкими!

Гороскоп на 23 травня 2020: Рак

А ось Раку сьогодні захочеться всім навколо зробити добре - він буде просто ідеальним виконавцем! А керувати та управляти Вам зовсім не захочеться, та й не вийде. Зірки радять начальнику всередині Вас дати вихідний, а в цей час підлеглий встигне переробити масу справ. Девіз дня для Рака: сила - в слабкості!

Гороскоп на 23 травня 2020: Лев

Леву краще сісти і подумати над тим, що Вас не влаштовує і чому дні раптом стали низкою сірих буднів. Можливо, Ви втомилися від повсякденної рутини і настав час змін? У цьому випадку Леву варто зібратися з духом і ризикнути. Сьогодні цілком підходить для того, щоб ви рішуче почали міняти щось у своєму житті. Девіз дня для Лева: ловіть хвилю і вперед!

Гороскоп на 23 травня 2020: Діва

Діві варто подумати, як підняти професійний рівень і просунутися в кар'єрі. Займіться самоосвітою, подивіться відеоуроки і заповніть прогалини у Ваших знаннях. Будьте впевнені, це все Вам ой як знадобиться. Астрологи обіцяють, що чим більше знань найближчим часом з'явиться у Діви в голові, тим більше нових дверей відчиниться перед нею. Девіз дня для Лева: знання - сила!

Гороскоп на 23 травня 2020: Терези

Ви проведете день в пошуку і обробці інформації, відсіваючи непотрібне і беручи на замітку раціональні зерна. Вам доведеться поритися в соціальних мережах, новинних порталах, та що там - навіть енциклопедіях. Але це не повинно бентежити: чим більше інформації - тим краще для Вас самих! Девіз дня для Терезів: обізнаний - значить озброєний!

Гороскоп на 23 травня 2020: Скорпіон

Скорпіон сьогодні впаде в крайності і буде судити про все і всіх надто безапеляційно і різко. Це позначиться і на рішеннях, які він прийме, і на відносинах з оточуючими. Адже сьогодні для Скорпіона не існує напівтонів, все пофарбовано чорно-білою фарбою. І чим більше чорного, тим Вам буде здаватися правильніше. Астрологи нагадують Вам, що ми не даремно бачимо світ у кольорі. Девіз дня для Скорпіона: гнів - завжди поганий радник!

Гороскоп на 23 травня 2020: Стрілець

Сьогодні запорука успіху Стрільця у справах - це люди, які його підтримують. Поодинці Стрілець не зробить і малої частини того, що задумав, зате спираючись на друзів, здатний виконати і навіть перевиконати план! Прислухаючись до порад надійних людей і заручившись їх підтримкою, Вам завтра по плечу буде будь-яка, навіть сама непідйомна справа. Девіз дня для Стрільця: не май сто рублів!

Гороскоп на 23 травня 2020: Козеріг

День для Козерога обіцяє бути завантаженим і метушливим, але, з усім тим, продуктивним. Вам доведеться побігати і попотіти, однак при цьому Ви зумієте із самої вигідної сторони показати себе у справі. Робота кипітиме у Козерога в руках! Не виключено, що саме заслуги цього дня з часом обернуться для Козерога змінами на краще в його житті. Девіз дня для Козерога: справі час!

Гороскоп на 23 травня 2020: Водолій

Водолій сьогодні буквально випромінювати успіх! Його внутрішній стан гармонії і впевненості в собі здатен буквально на очах міняти ситуацію і людей навколо в кращу сторону. Єдине, чого Вам не треба сьогодні робити - це скромничати. Покажіть всім навколо свої достоїнства, і їх оцінять! Девіз дня для Водолія на сьогодні: говоріть і будете почуті!

Гороскоп на 23 травня 2020: Риби

Рибам будуть вдаватися повсякденні, поточні справи, однак до них вони зуміють підійти творчо. У самій нехитрій роботі Риби здатні виявити свою родзинку, і це розфарбує їхні будні в яскраві кольори. А ось від великих проєктів і починань Рибам краще триматися осторонь. Девіз на сьогодні для Дів: в житті немає дрібниць, важливо все!

Ці поради дали астрологи дванадцяти знакам Зодіаку на сьогодні, а ось відомий астролог Павло Глоба розповів раніше про три знаки, яких в перший місяць літа чекають важливі життєві зміни.

Астролог-таролог же повідала, що приготувала доля в червні всім знакам Зодіаку в коханні, фінансах і кар'єрі.