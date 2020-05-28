Гороскоп на червень: здоров'я цих знаків Зодіаку в небезпеці

Гороскоп на червень 2020 повідає про три знаки Зодіаку, здоров'я яких опиниться під загрозою на початку літа. Кому потрібно уважніше прислухатися до сигналів свого організму? Кому не завадить побігати по лікарях? А кому - зайнятися тренуваннями? Про все це детальніше дізнавайтеся з матеріалу Styler.

Астрологи дали пораду кожному з цих знаків Зодіаку, на що потрібно звернути увагу в період з 1 по 7 червня.

Гороскоп здоров'я з 1 по 7 червня: Терези

Астрологи кажуть, що на початку і в середині тижня Терезам потрібно приділити більше уваги своєму здоров'ю. Тим, у кого є проблеми з самопочуттям, в цей період бажано посилено зайнятися лікувально-профілактичними процедурами. Наприклад, можна пройти медичне обстеження. Судячи по розташуванню планет, його результати будуть точними, і лікарі зможуть поставити правильний діагноз і призначити ефективне рішення. Також у ці дні можна почати позбавлення від шкідливих звичок: шанси на успіх дуже великі.

Гороскоп здоров'я з 1 по 7 червня: Козеріг

Обов'язково приділіть увагу своєму здоров'ю. У цей період бажано щодня проводити невелику гімнастику для підтримки тонусу. Адже Козероги в цей період будуть дуже активними. Їм захочеться романтики і прогулянок, і вилазок на побачення. Відмінно це час підійде і для занять хобі, навчання. А у другій половині тижня може виникнути необхідність щось зробити у своєму будинку.

Гороскоп здоров'я з 1 по 7 червня: Водолій

В кінці тижня може погіршитися самопочуття. Звертайте особливу увагу на якість харчування: в цей період зростає ймовірність проблем зі шлунком. А ось на початку тижня Водолії будуть оточені теплом і турботою. Стосунки з родичами будуть складатися чудово. Може виникнути бажання змінити щось в домі для того, щоб умови життя стали ще більш комфортними, а обстановка - більш затишною.

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