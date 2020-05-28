Гороскоп на сьогодні: на Скорпіона зваляться гроші, а Риб чекають зміни

Гороскоп на сьогодні 28 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Астрологи дали поради кожному знаку Зодіаку в гороскопі на четвер, 28 травня

Гороскоп на 28 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку обіцяє удачу тим, хто сьогодні не буде лінуватися і бити байдики. А тим, хто присвятить день плануванню і постановці цілей зірки обіцяють допомогу в нових починаннях.

Астрологи кажуть, що цей четвер в цілому не несе будь-яких небезпечних і непередбачених ситуацій. І хоча неприємних сюрпризів не буде, сьогодні краще відмовитися від думок про минуле, які можуть зіпсувати настрій, пише Slovofraza.

Овен

Всі справи з грошима краще перенести, адже сьогодні висока ймовірність помилки через неуважність. Краще присвятіть себе вирішенню дрібних побутових питань і не ризикуйте даремно.

Телець

Напади ліні і апатії будуть сьогодні тягнути Тельців назад під теплу ковдру. Допоможуть підбадьоритися заняття спортом, якщо ви все ж зважитеся. А краще всього - прогулятися на природі.

Близнюки

Сьогодні Близнюкам астрологи радять присвятити день духовному розвитку і розширенню власних можливостей. План дій щодо досягнення своїх цілей буде дуже до речі.

Рак

Ракам краще приділити день собі коханому, і відверто відповісти на питання, що давно вас так хвилювали. Присвятіть день зважуванню всіх "за" і "проти", і рішення прийде швидше.

Лев

Левів сильно будуть дратувати правила, встановлені іншими. Навіть якщо вам захочеться висловити свою думку, астрологи рекомендують утриматися, бо ви можете потрапити в конфлікт.

Діва

Сьогодні потрібно уважно стежити за собою і пам'ятати, що основа успіху - це самодисципліна. Вам буде легко зрозуміти, що допоможе досягти бажаних цілей.

Терези

У сімейному житті варто чекати доброї вісті. Проблеми з фінансами не будуть виникати. Сьогодні у вас буде чудовий настрій та безліч роботи, яку ви з радістю виконаєте.

Скорпіон

У цей день можливі несподівані фінансові надходження, які вас приємно здивують. Астрологи радять вірити у свої сили й докладати максимум зусиль до тих завдань, які можуть змінити ваше життя на краще.

Стрілець

Не жалійте себе і не розповідайте нікому, як сильно ви втомилися, адже вас не зрозуміють. Постарайтеся не лінуватися. Якщо вам це вдасться, то вже зовсім скоро будете пожинати плоди свого успіху.

Козеріг

День гарний для монотонної роботи, турботи про будинок і рідних. Вільний час приділіть саморозвитку, а увечері дозвольте собі просто розслабитися за переглядом хорошого кіно.

Водолій

Астрологи рекомендують не байдикувати особливо тим, хто страждає через жалюгідне фінансового становища. Подумайте про курси перекваліфікації, самоосвіту, пошук нової роботи, що задовольнить ваші матеріальні запити.

Риби

День буде сприятливим для спілкування та налагодження контактів. Будьте щедрими і не ставте собі рамок - невеликі експерименти підуть на користь.

Раніше ми писали, що три знаки Зодіаку виконають найзаповітніші бажання на початку червня 2020.

А також повідомляли про знаки Зодіаку, яких чекає збагачення на початку літа.

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Автор: Styler