ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гороскоп на червень: ці три знака Зодіаку чекає збагачення на початку літа

STYLERЖиття    26.05.2020 - 21:20
Гороскоп на червень: ці три знака Зодіаку чекає збагачення на початку літа
Гороскоп на червень 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астрологи назвали три знака Зодіаку, яким перший тиждень червня 2020 принесе фінансову удачу

Гороскоп на червень 2020 назве три знака Зодіаку, яких чекає поліпшення матеріального становища вже в перший тиждень літа. Астрологи в гороскопі на період з 1 по 7 червня назвали представників зодіакального кола, до яких Всесвіт буде прихильним до початку літа.

Фінансовий гороскоп з 1 по 7 червня: Овен

Овнам вже з першої половини тижня вийде збільшити свої фінансові накопичення. Не виключено, що це буде пов'язано з можливістю додатково підзаробити або ж з більш практичним підходом до справ. А ось в середині тижня можна витратити зароблене - вдалим придбанням стане оновлення гардеробу або покупка ювелірних прикрас.

Фінансовий гороскоп з 1 по 7 червня: Рак

Перша половина тижня відкриє для багатьох Раків нові перспективи. Зараз бажано серйозно обдумати свої плани, а потім приступити до їх реалізації. Астрологи радять не чіплятися за звички та обставини, що заважають вашому руху вперед. А ось найбільш перспективним напрямком діяльності в цей період стане навчання, знання будуть даватися легко.

Фінансовий гороскоп з 1 по 7 червня: Водолій

На початку тижня Водолії будуть оточені теплом і турботою, стосунки з близькими будуть чудовими. Фінансових коштів у представників знаку буде предостатньо, тому у них виникне бажання змінити щось в будинку, щоб умови життя стали ще більш комфортними, а обстановка - більш затишною.

Раніше ми писали, які сюрпризи чекають всі знаки Зодіаку в гороскопі по картах таро.

Також повідомлялося, що астролог попередив про важливу подію, яка спровокує проблеми з грошима і стосунками.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Ірина Мельник

Теги Новини України гороскоп
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся