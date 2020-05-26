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Гороскоп на июнь: эти три знака Зодиака ждет обогащение в начале лета

STYLERЖизнь    26.05.2020 - 21:20
Гороскоп на июнь: эти три знака Зодиака ждет обогащение в начале лета
Гороскоп на июнь 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым первая неделя июня 2020 принесет финансовую удачу

Гороскоп на июнь 2020 назовет три знака Зодиака, которых ждет улучшение материального положения уже в первую неделю лета. Астрологи в гороскопе на период с 1 по 7 июня назвали представителей зодиакального круга, которым Вселенная будет благосклонна в начале лета.

Финансовый гороскоп с 1 по 7 июня: Овен

Овнам уже с первой половины недели получится увеличить свои финансовые накопления. Не исключено, что это будет связано с возможностью дополнительно подработать или же с более практичным подходом к делам. А вот в средине недели можно потратить заработанное - удачным приобретением станет обновление гардероба или покупка ювелирных украшений.

Финансовый гороскоп с 1 по 7 июня: Рак

Первая половина недели откроет для многих Раков новые перспективы. Сейчас желательно серьезно обдумать свои планы, а затем приступить к их реализации. Астрологи советуют не цепляться за привычки и обстоятельства, мешающие вашему движению вперед. А вот наиболее перспективным направлением деятельности в этот период станет учеба, знания будут даваться легко.

Финансовый гороскоп с 1 по 7 июня: Водолей

В начале недели Водолеи будут окружены теплом и заботой, отношения с близкими будут великолепными. Финансовых средств у представителей знака будет предостаточно, поэтому у них возникнет желание поменять что-то в доме, чтобы условия жизни стали еще более комфортными, а обстановка - более уютной.

Ранее мы писали, какие сюрпризы ждут все знаки Зодиака в гороскопе по картам таро.

Также сообщалось, что астролог предупредил о важном событии, которое спровоцирует проблемы с деньгами и отношениями.

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Автор: Ирина Мельник

Теги Новости Украины гороскоп
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