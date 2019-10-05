Грип в Україні: хто найбільше ризикує підхопити вірус

Медики розповіли про методи профілактики та лікування грипу і назвали групу ризику
Восени з початком холодів традиційно починається сезон простудних захворювань, причому в цьому році в Україні за словами медиків можуть розгулятися чотири штами грипу, один яких особливо небезпечний для молодих людей, схильних до хронічних захворювань. У МОЗ зазначають, що сприятливі умови для вірусів і значне підвищення ризиків захворіти викликані сниженим температури повітря, вологи та проведенням навчального процесу, коли діти збираються в аудиторіях.
Крім того, люди у віці 65 років і старше) також знаходяться в зоні ризику.
Експерти звертають увагу, що грип починається раптово і гостро, а протягом періоду хвороби різко виражені ломота в тілі, озноб, головний біль та біль у м'язах. У випадку із симптомами ГРВІ - зазвичай починається поступово і супроводжується відчуттям "розбитості "і загального нездужання.
Грип в Україні 2019 - хто в зоні ризику, як розпізнати і лікувати (ілюстративне фото: pixabay.com)
Грип є серйозним захворюванням з високим ризиком заразитися із ризиком госпіталізації, а в деяких випадках - навіть з летальним результатом. Правильна профілактика грипу допоможе захистити себе і оточуючих від зараження і запобігти поширення небезпечних вірусів.
Медики настійно рекомендують вакцинуватися і називають щеплення найважливішим крок для профілактики цього захворювання. На сьогоднішній день існує багато штамів вірусу грипу, і вакцина захищає від найбільш поширених з них.
Щорічна вакцинація проти грипу рекомендується всім людям, крім немовлят до 6 місяців.
Особливо важливо провести вакцинацію людям з групи високого ризику: дітям молодшого віку, вагітним та особам, які страждають від певних хронічних захворювань (бронхіальна астма, діабет, серцево-судинні захворювання та захворювання органів дихання), а також особам похилого віку (старше 65 років).
Лікарі також радять дотримуватися простих профілактичних заходів для запобігання поширення вірусів грипу:
Грип в Україні 2019 - хто в зоні ризику, як розпізнати і лікувати (ілюстративне фото: РБК-Україна)
Важливо також не займатися самолікуванням, та приймати противірусні препарати тільки за призначенням лікаря.
У МОЗ нагадали, що противірусні засоби - це не антибіотики. Так, вони сприяють пом'якшенню симптомів і прискоренню процесу одужання, зменшують ризик розвитку серйозних ускладнень і наслідків грипу. Експерти не рекомендують використовувати теплові процедури, фітотерапію, вітаміни, інтерферони, гомеопатичні препарати, антибіотики для профілактики - це може не тільки не дати позитивного ефекту при лікуванні, але і призвести до небезпечних наслідків.
Для груп людей високого ризику захворювання противірусні препарати призначають для більш легкого перебігу хвороби, порівняно з випадками розвитку дуже серйозних ускладнень, які потребують негайної госпіталізації.
Щоб лікування було ефективним, виконуйте всі вказівки лікаря щодо застосування таких препаратів, рекомендують у МОЗ.
Їсти цибулю і часник кілограмами, щоб не заразитися грипом, також не є хорошим варіантом і не має під собою належного наукового обґрунтування. Експерти звертають увагу на високу ймовірність початку печії від надмірного споживання цибулини і дискомфорт в шлунку.
Нагадаємо, що в Україну поставлять півмільйона доз вакцин проти грипу. В цьому році ВООЗ пізно надала штамовий склад вірусів виробникам вакцин.