Грипп в Украине: кто больше всех рискует подхватить вирус

Грипп в Украине - кто в зоне риска и как вылечиться (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Медики рассказали про методы профилактики и лечения гриппа и назвали группу риска

Осенью с началом холодов традиционно начинается сезон простудных заболеваний, причем в этом году в Украине по словам медиков могут разгуляться четыре штамма гриппа, один которых особо опасен для молодых людей, подверженных хроническим заболеваниям. В Минздраве Украины отмечают, что благоприятные условия для вирусов и значительное повышение рисков заболеть вызваны сниженим температуры воздуха, влагой и проведением учебного процесса, когда дети и студенты собираются в аудиториях.

Кроме того, люди в возрасте (65 лет и старше) также находятся в зоне риска.

Эксперты обращают внимание, что грипп начинается внезапно и остро, а в течение периода болезни резко выражены ломота в теле, озноб, головная боль и боль в мышцах. В случае с симптомами ОРВИ - обычно начинается постепенно и сопровождается ощущением "разбитости "и общего недомогания.

Грипп в Украине 2019 - кто в зоне риска, как распознать и лечить (иллюстративное фото: pixabay.com)

Грипп является серьезным высокозаразным заболеванием с риском госпитализации, а в некоторых случаях - даже с летальным исходом. Правильная профилактика гриппа поможет защитить себя и окружающих от заражения и предотвратить распространение опасных вирусов.

Медики настоятельно рекомендуют вакцинироваться и называют прививки самым важным шагом для профилактики этого заболевания. На сегодняшний день существует много штаммов вируса гриппа, и вакцина защищает от наиболее распространенных из них.

Ежегодная вакцинация против гриппа рекомендуется всем людям, кроме младенцев до 6 месяцев.

Особенно важно провести вакцинацию людям из группы высокого риска: детям младшего возраста, беременным и лицам, страдающим от определенных хронических заболеваний (астма, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания органов дыхания), а также пожилым людям (старше 65 лет).

Врачи также советуют соблюдать простые профилактические меры для предотвращения распространение вирусов гриппа:

избегайте близкого контакта с больными;

если заболели вы, то старайтесь как можно реже находиться рядом с другими людьми, чтобы не заразить их;

если у вас есть симптомы гриппа, то оставайтесь дома не менее суток после того, как спадет высокая температура (исключением может стать визит к врачу). Высокая температура должна нормализоваться в течение первых суток без применения каких жаропонижающих препаратов.

часто мойте руки с мылом или используйте антисептики для рук;

старайтесь не касаться лица, особенно зоны глаз, носа и рта;

протирайте и дезинфицируйте поверхности и предметы, которые могут переносить микробы и вирус гриппа.

Грипп в Украине 2019 - кто в зоне риска, как распознать и лечить (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Важно также не заниматься самолечением, но принимать противовирусные препараты только по назначению врача.

В Минздраве Украины напомнили, что противовирусные средства - это не антибиотики. Так, они способствуют смягчению симптомов и ускорению процесса выздоровления, уменьшают риск развития серьезных осложнений и последствий гриппа. Эксперты не рекомендуют использовать тепловые процедуры, фитотерапию, витамины, интерфероны, гомеопатические препараты, антибиотики для профилактики - это может не только не дать положительного эффекта при лечении, но и привести к опасным последствиям.

Для групп людей высокого риска заболевания противовирусные препараты назначают для более легкого протекания болезни, по сравнению со случаями развития очень серьезных осложнений, которые требуют немедленной госпитализации.

Чтобы лечение было эффективным, следуйте всем указаниям врача по применению таких препаратов, рекомендуют в Минздраве.

Есть лук и чеснок килограммами, чтобы не заразиться гриппом, также не является хорошим вариантом и не имеет под собой надлежащего научного обоснования. Эксперты обращают внимание на высокую вероятность начала изжоги от чрезмерного потребления луковицы и дискомфорт в желудке.

Напомним, что в Украину поставят полмиллиона доз вакцин против гриппа. В этом году ВОЗ поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин.