Грози, заморозки і травневе тепло: синоптики попередили про аномальну погоду

Погода в Україні 18 травня (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні стане більше сонячною та ясною

Погода в Україні у понеділок, 18 травня, буде більш теплою і сонячною. Однак атмосферний фронт ще затримається в Україні: в деяких східних, північних і центральних областях очікуються грози. У цілому температура повітря в сухих регіонах підніметься до +17... +22 градусів.

Як повідомляється в оновленому прогнозі Укргідрометцентру, 18 травня очікується незначне потепління. Температура коливатиметься від +14 до +23 градусів. Найтепліше буде в південних областях, де термометри покажуть +20... +23 градуси. Трохи прохолодніше, але все так само тепло буде на сході та заході країни, де температурні показники піднімуться до +16... +22 градусів. При цьому в центральних областях буде трохи прохолодніше - +15... +19 градусів. На півночі найхолодніше - +14... +17 градусів тепла.

У нічний час в Україні очікується похолодання до +6... +10 градусів. У приморських областях буде трохи тепліше – від +10 до +13 градусів в темний час доби.

Також синоптики попередили про грозах в Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях. Дощова погода очікується також у Києві та Київській області.

Погода в Україні 18 травня буде теплою і дощовою (скріншот: meteo.gov.ua)

При цьому, за даними синоптиків, пориви вітру посиляться до 15-20 м/с. В метеорологічному попередженні Гідрометцентру кажуть, що в Україні 18 травня очікуються заморозки.

"18 травня вночі в Карпатах заморозки на поверхні грунту 0-3°, вдень в Україні, крім півдня і південно-сходу, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше синоптики приголомшили прогнозом погоди на травень.

Автор: Анна Ярошенко