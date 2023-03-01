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Харчишин обратился к украинцам за помощью: о чем идет речь

Валерий Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)
Автор: Styler

Популярная украинская группа "Друга ріка" во главе с Валерием Харчишиным объявили о начале всеукраинского акустического тура ІНША РІКА, который с прошлого года был перенесен из-за полномасштабного вторжения России.

Этот тур будет благотворительным - часть средств по продаже билетов музыканты направят в поддержку ВСУ.

Известно, что сейчас Харчишин и Ко собирают два миллиона гривен. На эти деньги музыканты планируют приобрести четыре мобильных реактивных системы залпового огня SIVALKA и четыре пикапа, на которые эти системы будут установлены.

"SIVALKA - это артиллерийная система с одновременным залпом из 24 ракет и электронная система наведения. Благодаря ее мобильности у артиллеристов есть возможность быстро покинуть позицию и избежать огневого ответа. Украинские военные уже успели убедиться в высокой эффективности этой РСЗО под Бахмутом. Чем больше таких систем фронте, тем меньше будет врагов", - отмечают музыканты.

Заметим, что к сбору на SIVALKA может присоединиться каждый желающий прямо сейчас:

Добавим, что в рамках лирического тура "Друга ріка" сыграет в таких городах:

  • 3 марта - Ужгород
  • 4 марта - Ивано-Франковск
  • 8 марта - Киев
  • 11 марта - Житомир
  • 12 марта - Черкассы
  • 17 марта - Тернополь
  • 18 марта - Луцк
  • 19 марта - Хмельницкий
  • 9 апреля - Кременчуг

Купить билеты можно на сайте.

На концертах будут звучать любимые песни группы в акустическом звучании, среди которых "Три хвилини", "Сьомий день", "Фурія", "Секрет", "Так мало тут тебе" и другие.

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Валерий ХарчишинНовости шоу-бизнесаДруга ріка