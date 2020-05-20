У Харкові бюст Жукова обливають червоною фарбою: другу ніч поспіль

У Харкові облили червоною фарбою погруддя радянському маршалу Георгію Жукову. Інцидент стався на проспекті Петра Григоренка у ніч проти 20 травня.

Як розповіли у відділі комунікації поліції Харківської області, нині вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Також правоохоронці опублікували фото.

Нагадаємо, що Міністерство культури цей бюст Жукову не визнало пам'ятником. Конструкцію з постаменту влітку минулого року знесли протестувальники, після чого поліція відкрила кримінальну справу, а бюст поставили на місце.

Хто зараз облив фарбою погруддя Жукову - невідомо. Проводяться заходи з встановлення всіх обставин та осіб, причетних до цієї події.

Патрульні вилучили на місці розбиту скляну банку із залишками фарби.

На місці працювали слідчо-оперативна група Немишлянського відділу поліції.

Інформація внесена в Єдиний облік.

Зазначимо, що бюст радянському полководцю обливають фарбою другу ніч поспіль.

У Харкові облили фарбою погруддя Жукову (Фото: hk.npu.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що в лютому в Харкові спалахнув скандал після того, як міськрада перейменував проспект Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова. Хоча суд визнавав таке перейменування незаконним, а поліція порушувала справу.