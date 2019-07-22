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Під Харковом знайшли застреленим молодого солдата строкової служби

STYLERЖиття    22.07.2019 - 22:23
Під Харковом знайшли застреленим молодого солдата строкової служби
Солдат застрелився в Балаклії Харківської області (ілюстративне фото: pixabay.com)

Солдат вистрілив у себе під час несення служби

У Балаклії Харківської області 21-річний солдат строкової служби покінчив життя самогубством. Застреленого молодого чоловіка виявили в день позачергових виборів у Раду, 21 липня. Про це повідомляє "Укрінформ".

За словами заступника прокурора Харківського гарнізону Владислава Зубко, інцидент стався рано вранці, близько 5:46. Призовник 1998 року народження був родом і Дніпра.

Молодий чоловік ніс службу часового і закрився в захисному спорудженні, яке перебуває на балансі військової частини. Після цього він здійснив постріл в голову з автомата Калашникова.

Під Харковом знайшли застреленим молодого солдата строкової служби

Солдат застрелився в Балаклії Харківської області (ілюстративне фото: pixabay.com)

Про інцидент в частині відразу повідомили у військову прокуратуру та Державне бюро розслідувань.

Для з'ясування всіх обставин загибелі солдата були призначені експертизи. За фактом смерті молодого чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст 115 КК "Умисне вбивство" з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, що в Одесі з вікна випав відомий ведучий з Дніпра Євген Щербаков. Багато хто вважає, що це було самогубство, оскільки чоловік останнім часом вів себе дуже дивно, і робив неоднозначні пости в соцмережах.

Раніше повідомлялося про те, що ліквідатор ЧАЕС покінчив життя самогубством, після того, як на нього нахлинули важкі спогади після перегляду серіалу "Чорнобиль". Чоловік вважав себе обдуреним з боку уряду.

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