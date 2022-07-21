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У Херсоні охоронець театру назвав війну "спецоперацією" і отримав підвищення від окупантів: відео зрадника

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Херсон, Четвер 21 липня 2022 17:39
У Херсоні охоронець театру назвав війну "спецоперацією" і отримав підвищення від окупантів: відео зрадника У Херсоні охоронець став директором театру (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Охоронець Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Куліша Валерій Шелудько пішов на співпрацю з російськими окупантами, які тимчасово захопили місто. Він назвав війну "спецоперацією" і отримав підвищення на роботі.

Окупанти підвищили зрадника до "директора" закладу. Відео з інтерв'ю Валерія Шелудька на своїй сторінці у Facebook опублікувала народна артистка України Олена Хохлаткіна.

Зокрема, на відео "керівник" закладу провів екскурсію для журналістів.

"По-перше, капелюх зніми в приміщенні, по-друге, війна, а не "спецоперація", по-третє, не хвилюйся ти так, буде тобі і Інтер, і блоха, і танці на базарі", - написала Хохлаткіна.

Відомо, що Шелудько працює у театрі понад 40 років. Раніше він обіймав посаду завідувача постановочної частини, а пізніше став простим охоронцем. Вступ на "посаду" він пояснив тим, що у разі відмови окупанти погрожували призначити "когось із Криму".

У Херсоні охоронець театру назвав війну &quot;спецоперацією&quot; і отримав підвищення від окупантів: відео зрадника

Валерій Шелудько назвав війну "спецоперацією" і став директором театру у Херсоні (скрін з відео)

"Новим головою став колишній охоронець приміщення. Кадрові призначення у окупантів багато про що говорять: продавчиню - на начальника освіти, охоронця - на директора театру, місцевих алкашів і божевільних - на гауляйтерів", - у Facebook повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

Він додав, що ті, хто співпрацюють з окупантами, закінчують дуже погано.

У інтерв'ю Шелудько кілька разів наголосив, що мистецтво має бути поза політикою, а війну в Україні назвав "військовою операцією".

Окрім того, діючого директора театру ім. Куліша Олександр Книга наприкінці березня допитували окупанти, але завдяки миттєвому потужному розголосу відпустили. Він звернувся до колег із проханням звільнитися із закладу, якщо вони хочуть працювати під ворожим керівництвом.

Раніше ми повідомляли, які російські зірки підтримали вбивство Путіним українців.

Також ми писали, що окупанти створили в Херсонській області російський "уряд".

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