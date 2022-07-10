Клопоти, зустрічі та переговори: для кого період з 11 по 17 липня буде дуже важливим

Овен

Овнам необхідно бути гранично уважними. Ви можете бути обмануті, або самі будете неправильно сприймати інформацію. Перевіряйте все, перед прийняттям рішення. На роботі у вас все буде по вищому розряду, може навіть премія намалюється.

Телець

Тельцям цього тижня "зелене" світло у всьому. Якщо не просування по кар'єрних сходах, так похвала і протекція від начальства точно гарантована. Приготуйтеся, на цьому тижні буде море контактів, зустрічей і переговорів.

Близнюки

У Близнюків питання будуть вирішуватися з перемінним успіхом: все що пов'язано з юридичними питаннями, навчанням, поїздками закордон. Можуть виникнути розбіжності з партнерами, не тільки особистими, але і бізнес-партнерами.

Рак

Ракам слід бути більш уважними до свого здоров'я. Можуть потривожити хронічні хвороби, алергія. На цьому тижні вам можуть прийти досить нестандартні ідеї щодо вирішення давно тривалих питань.

Лев

Левам гарантовано відмінне здоров'я. Може прийти допомога від таємного шанувальника. Неординарний підхід до робочих завдань забезпечить кар'єрне зростання і повагу від начальства.

Діва

Дівам доведеться розв'язувати питання в робочому колективі. Буде можливість виступити як експерт-консультант у своїй сфері. Так само екстрено доведеться розв'язувати питання, пов'язані із взаємодією із зарубіжними компаніями / структурами.

Терези

Терези, хто планував займатися темою навчання дітей закордоном, успішно розв'яжуть це питання. Можете зі своєю половинкою спланувати на найближчий час спільний відпочинок. Відрядження планувати небажано.

Скорпіон

Скорпіони будуть відстоювати свою справедливість. Але ви знову будете покладатися тільки на самих себе. Ваша самодисципліна допоможе впоратися з будь-якими виниклими питаннями пов'язані з сім'єю, будинком, Батьківщиною.

Стрілець

Стрільцям вдасться відкрити нове джерело доходів завдяки своїм зв'язкам з впливовими людьми або перспективним ідеям. Не забудьте виділити у своєму графіку час для сім'ї та дому.

Козоріг

Козерогам доведеться розв'язувати фінансові питання. Ці питання можуть бути пов'язані з оплатою лікування або відпочинку. Зверніться за допомогою до впливових знайомих.

Водолій

Водолії завдяки своїм креативним проєктам отримають не поганий дохід. Ваші проєкти будуть під протекцією вищого начальства або впливових людей. Намагайтеся не ставити себе вище інших, оскільки вам ще з ними доведеться не один раз співпрацювати.

Риби

Представники Риб будуть на цьому тижні активні як ніколи. Багато вдалих зустрічей, контактів. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Можуть бути сварки з близькими. А ось кохана половинка буде вас підтримувати своєю ніжністю.