"Хотим с моим партнером..." 27-летняя Jerry Heil сообщила о важных изменениях в жизни

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Когда я начинала карьеру, мне помогла она. Она, которая писала лейблам о сотрудничестве, она, заставившая меня лениво сидеть в музыкальных программах и самой писать аранжировку, она, несмотря на то, как трудно мне было понимать юридическую часть этого бизнеса, побуждала меня изучать это, чтобы я не осталась у разбитого корыта... Она, которая искала неочевидные, но простые темы для песен, и которая заставляла меня, интровертку, вылезать из норы и идти знакомиться с другими представителями индустрии, потому что знала, что моя мечта - быть украинской музыканткой нового поколения", – написала Jerry Heil.

Далее певица объяснила, что "она" - это сама Яна, которая "поняла, чего хочет от этой жизни".

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

После полномасштабного вторжения Шемаева еще и осознала, что хочет быть полезной.

"Я хочу, чтобы на все те вещи, которые я перечислила, молодые музыканты не тратили драгоценное время, которое можно посвятить творчеству. Хочу, чтобы не тратили годы на формирование резонирующей с их ценностями команды. Хотим с Тарасом, моим талантливым партнером и экспертом с продвижения, дать опыт, который получили и продолжаем приобретать. С сегодняшнего дня свое существование начинает лейбл NOVA MUSIC. Лейбл для тех, кто создает честную музыку!" - поделилась Jerry Heil.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Добавим, что Шемаева в своем сообщении подразумевает журналиста и блогера Тараса Себестяновича, который является автором популярного проекта об успешных людях "ТОР" и работал со многими звездами украинского шоу-биза.

Jerry Heil и Тарас Себестянович (фото: instagram.com/taras_seb)

К слову, первой артисткой лейбла NOVA MUSIC стала Vitaliia (Виталия Грицак).

"Она - именно вот из тех невероятно честных и поразительно настоящих людей. Я считаю ее альтруисткой в этой сфере. Она пишет стихи. Основала собственное издательство, и через него помогла издать стихи какому-то дедушке. Если у нее есть идея, она загорается и делает! Не думая, сколько потратит при этом денег или сил. А еще Vitaliia - очень хрупкая девочка. И я очень хочу, чтобы широкая общественность с ней познакомилась", - рассказала Шемаева в шоу Жени Яновича "20:23"

Vitaliia (фото: instagram.com/vitahrytsak)