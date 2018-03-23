Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Їх возять по будівництвах Росії як рабів": мати бійця АТО розповіла, як шукала сина в полоні

STYLERLIFE        23.03.2018 - 16:32
Фото: Полонені (tutuskania.livejournal.com-)
Фото: Полонені (tutuskania.livejournal.com-)

Тих полонених, кого не обміняли, віддали луганським бандитам

Мати українського військового Ядвіга Лозанська розповіла, як сама їздила до бойовиків "ДНР", щоб знайти сина Андрія. Боєць АТО потрапив у полон.Про це вона повідомила виданню "Гордон".

"Я поговорила з усіма хлопцями, яких повернули, розпитувала, з ким їх тримали і де, показувала фотографії Андрія. Я знайшла кількох бійців, які підтвердили, що були з Андрієм в Сніжному. Їх нотаріально завірені свідчення я надала в Головну військову прокуратуру. А потім сама поїхала на окуповану територію. Мені допомагали моя подруга з Донецька і мій однокурсник з Росії", - зізналася Ядвіга.

Жінку запевняли, що її сина немає в Донецьку.

"Потім їздила в Донецьк, ходила в колишню будівлю СБУ. Мене запевняли, що Андрія у них не було. Вже набагато пізніше я дізналася, що він був там. Мені не захотіли його показувати. Потім їх перевели в колонію №10 у Сніжне і тримали там до грудня 2014 року. Коли почали в Донецьку наводити порядок, всіх, хто був у списках, обміняли, а тих, хто значився зниклим без вести, віддали "луганським бандитам", - розповіла мати бійця.

Як виявилося, українських бійців возять на будівельні роботи по всій Росії.

"Мені говорили, що в 2015 році він був на заводі в районі між Брянка та Свердловському в Луганській області. Потім їх вивезли в 38-ю колонію під Свердловськом. Звідти їх возять на різні будівельні роботи в Курську і Ростовську області. Офіційно це, звичайно ж, ніхто не підтверджує. Ще у вересні 2014 року нам говорили, що в ростовському військовому госпіталі 140 українських поранених. Куди вони поділися? Вийшли з полону говорили, що частина повернули в Україну, а частина вивезли в Росію. Не виключено, що і їх возять по будівництвах Росії як рабів ", - розповіла Лозинська.

Нагадаємо, що генерал СБУ розповів, як полон бойовиків калічить українців.

Нагадаємо коротко про головні події 22 березня 2018 (відео: РБК-Україна)

На Донбасі загинув доброволець АТО. Без батька залишилися дві дочки "Завжди був веселий": у Хмельницькому провели в останню путь бійця АТО (відео)
Теги: АТО, плен
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top