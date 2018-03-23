"Їх возять по будівництвах Росії як рабів": мати бійця АТО розповіла, як шукала сина в полоні

Тих полонених, кого не обміняли, віддали луганським бандитам

Мати українського військового Ядвіга Лозанська розповіла, як сама їздила до бойовиків "ДНР", щоб знайти сина Андрія. Боєць АТО потрапив у полон.Про це вона повідомила виданню "Гордон".

"Я поговорила з усіма хлопцями, яких повернули, розпитувала, з ким їх тримали і де, показувала фотографії Андрія. Я знайшла кількох бійців, які підтвердили, що були з Андрієм в Сніжному. Їх нотаріально завірені свідчення я надала в Головну військову прокуратуру. А потім сама поїхала на окуповану територію. Мені допомагали моя подруга з Донецька і мій однокурсник з Росії", - зізналася Ядвіга.

Жінку запевняли, що її сина немає в Донецьку.

"Потім їздила в Донецьк, ходила в колишню будівлю СБУ. Мене запевняли, що Андрія у них не було. Вже набагато пізніше я дізналася, що він був там. Мені не захотіли його показувати. Потім їх перевели в колонію №10 у Сніжне і тримали там до грудня 2014 року. Коли почали в Донецьку наводити порядок, всіх, хто був у списках, обміняли, а тих, хто значився зниклим без вести, віддали "луганським бандитам", - розповіла мати бійця.

Як виявилося, українських бійців возять на будівельні роботи по всій Росії.

"Мені говорили, що в 2015 році він був на заводі в районі між Брянка та Свердловському в Луганській області. Потім їх вивезли в 38-ю колонію під Свердловськом. Звідти їх возять на різні будівельні роботи в Курську і Ростовську області. Офіційно це, звичайно ж, ніхто не підтверджує. Ще у вересні 2014 року нам говорили, що в ростовському військовому госпіталі 140 українських поранених. Куди вони поділися? Вийшли з полону говорили, що частина повернули в Україну, а частина вивезли в Росію. Не виключено, що і їх возять по будівництвах Росії як рабів ", - розповіла Лозинська.

Нагадаємо, що генерал СБУ розповів, як полон бойовиків калічить українців.

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