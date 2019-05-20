Інавгурація Зеленського: мережа "вибухнула" фотожабами

Володимир Зеленський на інавгурації 20 травня вступив на посаду президента України та того ж дня розпустив Верховну Раду, зробив ряд гучних політичних заяв, посперечався з Олегом Ляшком через мовне питання. У мережі показали кілька забавних моментів з новим главою держави на сьогоднішній церемонії, а там часом продовжує зростати кількість фотожаб і мемів.

Жартівники зображують деякі епізоди заходу та його головних учасників на свій манер, переосмислюють їх та активно діляться в інтернеті. Видання Beztabu.net зібрало кілька таких "шедеврів" в хронологічному порядку.

Прибуття Зеленського "при повному параді" до парламенту на інавгурацію за президентською булавою булавою автор фотожаби зобразив, як епізод фентезійного фільму.

Фото: у мережі з'явилися фотожаби про інавгурацію Зеленського (facebook.com/novina4 / beztabu.net)

Народні депутати "з трепетом" слухали промову нового глави держави, в якій, зокрема, йшлося про розпуск парламенту нинішнього скликання.

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

Зазначимо, що мотиви мега популяної кіносаги "Гра престолів" присутні в добрій половині таких мемів. Наприклад, президентське крісло викликало алюзії із залізним троном.

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

А ось так користувачі мережі і фанати серіалу побачили розпуск Ради, перефразувавши дану заяву із наказом драконові - "Дракарис!"

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

Додамо також, що після інавгурації члену партії БПП стало погано і його забрала швидка. У мережі це зобразили так:

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

На інавгурацію Зеленського прибули п'ять президентів - Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини. Також були всі колишні глави Української держави, крім Віктора Януковича, позбавленого звання президента. Автор фотожаби, очевидно, вирішив нагадати про деякі досягнення екс-президентів та показав своє особисте бачення.

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

Вже колишній глава держави Петро Порошенко на цьому меме радіє, що можна "піти на пенсію"...

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

...Проте політичну діяльність він продовжить, пішовши в опозицію до Зеленського.

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

За інавгурацією Зеленського стежила величезна кількість українців - в основному по ТБ або в інтернеті (все таки ранок робочого дня). Багато хто, як проілюстровано в даній фотожабі, "не може повірити у таке щастя".

Фотожаби про інавгурацію Зеленського

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський у день інавгурації по дорозі в Адміністрацію президента вручив букет квітів жінці-патрульної, а біля будівлі Верховної Ради поцілував у щоку Міку Фаталова і Юрія Ткача, а Євгена Кошового чмокнув у лисину, для чого йому довелося підстрибнути.

Також ми писали про те, що ряд ряд гучних заяв Володимира Зеленського, розпуск парламенту, перепалка з Олегом Ляшком через мовне питання буквально "підірвали" мережа.