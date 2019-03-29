Сімейні лікарі: Супрун зробила важливу заяву

Уляна Супрун розповіла про важливу базу міжнародних клінічних протоколів
Уляна Супрун розповіла про приємний сюрприз для сімейних лікарів. У відкритому доступі з'явилося близько тисячі міжнародних клінічних протоколів англійською мовою, які зараз в процесі перекладу. Цими "гайдами" рекомендують користуватися педіатрам, терапевтам та сімейним лікарям, і навіть вузькопрофільним спеціалістам, написала в. о. глави МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
Було підписано угоду з компанією фінської медико-наукового товариства Duodecim Medical Publications Ltd, яка спеціалізується на комплексних рішеннях у сфері доказової медицини.
Міжнародні клінічні протоколи доступні в онлайн-режимі для зареєстрованих користувачів - це можна зробити за посиланням guidelines.moz.gov.ua.
Зазначається, що в першу чергу перекладуть і опублікують протоколи з найбільш актуальних захворювань і станів, що зустрічаються на первинній ланці.
"Установок багато, тому частина перекладу ще не вичитана експертами - це також позначено на сайті. Зверніть увагу, коли будете користуватися", - зауважила Супрун.
"Невелика інформаційна бомба для сімейних лікарів", - так охарактеризувала вона дану базу.
Ілюстративне фото: сімейний лікар (pasadenahealthcenter.com)
Супрун додала, що установки можуть направляти лікаря, згідно діагнозу, симптому або ситуації.
Крім того, є установки, присвячені таким загальним темам як вакцинація, паліативна терапія, раннє виявлення онкологічних захворювань, особливості спілкування лікаря з пацієнтами в різних клінічних випадках.
Супрун також пояснила, чому це важливо: міжнародні клінічні керівництва є алгоритмами медичних рішень, за якими лікарі в усьому світі допомагають пацієнтам.
"Це потужна інформаційна база, де зафіксовано оптимальний шлях лікування пацієнтів. Це опора лікаря і велика ймовірність для пацієнта отримати максимально ефективну допомогу. Це підвищення якості лікування", - написала в.о. голови МОЗ.
У коментарях до повідомлення користувачі мережі позитивно висловлюються про таку просвіту а також просять допустити до бази й інших людей, хто цікавиться, а не тільки медиків.
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Як повідомлялося, раніше Уляна Супрун дала українцям низку рекомендацій, як уберегтися від стресових ситуацій і відчуття тривожності. Справа в тому, що вибори президента України 31 березня можуть негативно вплинути на здоров'я людини, викликати стрес, увігнати в депресію.
Також ми писали про те, що нещодавно в.о. голови МОЗ Уляна Супрун розповіла батькам, як допомогти дітям у разі отруєння побутовою хімією.
Нагадаємо, що Супрун висловилася щодо інсульту у Емілія Кларк - відомої актриси, яка зіграла роль у "Ігри престолів".