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iPhone 14 для горсовета: чиновники объяснили, зачем купили через Prozorro гаджет за 47 тысяч

Украина, Четверг 26 октября 2023 16:02
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iPhone 14 для горсовета: чиновники объяснили, зачем купили через Prozorro гаджет за 47 тысяч Стало известно, для чего гаджет должностным лицам (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

На днях сеть "взорвала" новость о том, что в Днепропетровской области горсовет Каменское заказал и купил через систему Prozorro смартфон iPhone 14. Как оказалось, гаджет действительно приобрели, но это сделал не горсовет, а ответственные лица одного из его коммунальных предприятий.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sobitie, гаджет купили "для экономии".

iPhone для горсовета – с чего все началось

25 октября в сети появились скриншоты с сайта госзакупок Prozorro. На них можно увидеть, что коммунальное предприятие Каменского горсовета приобрело смартфон iPhone14 Pro 128Gb Space Black.

Кроме смартфона также было заказано защитное стекло и чехол. Стоимость самого гаджета – 47 тысяч 499 гривен. Стекло стоило 449 грн, а чехол – 599.

iPhone 14 для горсовета: чиновники объяснили, зачем купили через Prozorro гаджет за 47 тысячНа Prozorro заказали iPhone14 (скриншот)

Что об этом рассказали в горсовете Каменского

Выяснилось, что через сайт Prozorro действительно был приобретен гаджет. Но его покупал не горсовет, а работники одного из его КП - "Городская информационная служба". Директор учреждения Екатерина Узунова объяснила, что смартфон нужен для трансляции комиссий и заседаний.

"iPhone14 был приобретен с целью экономии бюджетных средств на оборудовании: сегодня именно это предприятие проводит онлайн-трансляции всех депутатских комиссий, заседаний исполнительного комитета и сессионных заседаний. Онлайн-трансляция проводится с целью обеспечения прозрачности работы городских властей", - цитируют СМИ слова Узуновой .

Она также объяснила, что в КП рассматривалось два варианта. Можно было купить видеокамеру и все необходимое оборудование, это стоило бы 175 тысяч грн. А можно было купить iPhone 14, который обладает соответствующими техническими свойствами и может заменить видеокамеру. Поэтому в КП выбрали второй вариант.

Напомним, ранее стало известно, что в Сумах военному отказали в льготном проезде на поезде УЗ.

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