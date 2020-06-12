Використовує свої зв'язки: скандал із "зоряним" дантистом в Києві отримав продовження

Дантист Артур Акопян не віддає дітей колишній дружині (колаж РБК-Україна)

Екс-дружина успішного київського стоматолога скаржиться, що він ігнорує рішення суду щодо сина

У Києві відомий стоматолог відібрав у своєї колишньої дружини дітей і не повертає, не дивлячись на рішення суду. Ліна Акопян стверджує, що екс-чоловік, клієнтами якого є зірки шоу-бізнесу, використовує свої зв'язки, щоб позбавити синів права на матір.

Про це жінка розповіла у коментарі Styler.

"Я в розпачі. Артур Акопян - відомий в Україні стоматолог, який працює в престижній мережевий клініці "Астра Дент". Серед його клієнток - Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе, Іван Дорн, Світлана Лобода, Альона Вінницька, Надія Мейхер, Бічола Тетрадзе, Лері Вінн, Юрій Луценко, Роман Насіров та інші", - каєе Ліна.

Водночас киянка має намір боротися за свої права і права своїх дітей всіма законними способами.

"Ніхто не має права забирати у мене право обіймати, цілувати і балувати своїх дітей!" - наголошує вона

Жінка повідомляє, що протягом декількох років замовчувала про конфлікт.

"Мене переслідували, погрожували, знущалися, повністю "відрізали" від старшої дитини, яку я фактично виховала одна з участю моїх батьків, тому що у його папи ніколи не було вихідних і часу для сім'ї", - розповіла Ліна.

Також вона стверджує, що колишній чоловік нав'язав синові, що мама - ворог.

"Ти закінчиш життя на смітнику, а діти від тебе відвернуться!", "Кістьми ляжу, але дітей ти не отримаєш", "Далі буде ще гірше", - під гнітом цих фраз я живу останні три роки", - поскаржилася жінка.

Ліна з сином (Фото з особистого архіву / styler.rbc.ua)

Попри її намір знайти мирне рішення та прохання не тиснути на старшого сина, вона "домоглася того, що мене почали знищувати ще більше, відібравши у мене останнє - мого молодшого сина".

"Всупереч ухвалі суду, в якій прописано, що ми з Артуром маємо рівноцінне право проводити з молодшим сином час порівну, попри дії та візити виконавчої служби, Артур Акопян не виконує рішення суду і не віддає мені дитину. Днями мені вперше за 3 місяці вдалося на кілька хвилин побачити дітей. По їхніх очах і поведінці я зрозуміла, що вони залякані і піддаються психологічному насильству з боку батька і його родичів", - каже Ліна.

Справа про досудове розслідування та постанова суду (Фото документів надано styler.rbc.ua)

Що робити жінкам, у яких забрали дитину після розлучення

Як пояснила кореспонденту Styler журналіст Поліна Неня, знайома Ліни, Артур Акопян відібрав у неї вже другого сина, раніше налаштувавши проти мами старшого, після того як жорстоко бив матір своїх дітей.

"Через три роки після розлучення, і 4 років після народження молодшого сина, тато вирішив, що Ліна погана матір і дітей вона більше не побачить. Їй "інкримінується", що вона погана мама, але своїх законних прав вона не позбавлена", - розповіла вона.

Журналістка зазначає, що насправді тисячі дітей в Україні вже стали жертвами жорстокості батьків щодо мам і маніпулятивним інструментом.

"Закони нашої країни дозволяють їм так діяти! Це неприпустимо! Важливо розуміти, що завтра відібрати дитину можуть у кожної жінки в нашій країні, у цієї проблеми неадекватні масштаби!" - обурюється Наталія.

Вона переконана, що в ситуації, з якою зіткнулася Ліна, немає іншого способу, окрім як залучення суспільної уваги.

"Ми повинні об'єднатися, щоб протистояти і наполягати на зміні законів України, криміналізації насильства і неможливості одноосібного утримання дітей. Поки ми будемо мовчати, ця проблема буде ставати все більше. Безкарність породжує нові злочини", - резюмувала журналістка.

Артур Акопян і Ліна з дітьми (Фото з сімейного архіву / styler.rbc.ua)

Раніше ми повідомляли, що сам "зірковий" дантист наполягає, що це він є жертвою скандалу, і що колишня дружина говорить неправду і шантажує його.

Нагадаємо також, що нещодавно київський депутат жорстко побив дружину до синців, але свою вину він заперечує.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler