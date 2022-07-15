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Дослідники з'ясували, як краще спати, щоб обличчя виглядало молодшим

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П'ятниця 15 липня 2022 16:55
Дослідники з'ясували, як краще спати, щоб обличчя виглядало молодшим Фото: експерти висловилися про пози для сну і проблему виникнення зморшок (pexels.com)
Автор: Володимир Костирін

Під час сну певні пози сприяють появі зморшок на обличчі, оскільки воно тривалий час притискається до подушки. До таких проблем більше схильні люди у віці, ніж молоді. Медичні експерти і дослідники розповіли, як краще спати, щоб уникати виникнення зайвих зморшок.

Про це передає New York Post.

Американський доктор медичних наук Бет Гольдштейн радить уникати сну на боці, що нерідко призводить до появи зморшок. Річ у тому, що з віком шкіра втрачає колаген, еластину, воду - а це призводить до її "в'янення".

"Коли ви молоді й у вас відмінний колаген і підтримуючі елементи шкіри, вони зникають незабаром після пробудження, але з часом постійне розтягування дійсно може призвести до зморшок уві сні", - пояснює спеціаліст.

Так, її колега, експерт по догляду за шкірою Дін Мраз Робінсон додає, що такий ефект на обличчі та тілі частіше помітний "на більш в'ялій шкірі" - у дорослих, але рідко у дітей. Адже у молодих людей шкіра еластична і легко відновлюється після пробудження.

Коли обличчя годинами притискається до подушки, воно, швидше за все, зморщиться в тих же місцях. Але те ж саме стосується ліній на грудях, які можуть з'явитися, якщо ви спите на боці. Таким чином, на думку фахівців, спати на животі може бути так само погано.

При цьому вважається, що сон на спині є найкращим варіантом не тільки для того, щоб прокинутися відпочив, але і для вашої шкіри.

До речі, таких самих висновків дійшли вчені за результатами проведеного раніше дослідження, що було опубліковано в "Журналі естетичної хірургії".

Вони довели, що відсутність компресії під час сну є єдиним ефективним способом запобігти швидкій появі зморшок, через що керівник дослідження, пластичний хірург медичного центру Southern Hills Гезель Ансон рекомендує спати на спині.

Важливо зауважити, що хоча відсутність зморшок - добре, прокидатися з почуттям нормального відпочинку - ще приємніше.

"Добре сплячі люди виглядають молодше і мають більш зволожену шкіру", - пояснює Гольдштейн і додає, що кращий спосіб спати - той, при якому ви відчуваєте себе найбільш комфортно.

Додамо, що за даними досліджень, більшість (65%) любить спати саме на боці, на спині відпочивають 30%, і тільки 5% - на животі.

До слова, перед цим експерти розповіли, яка поза для сну найкорисніша, і позбавляє від болю в шиї.

А також раніше ми писали, Як правильно спати, якщо на відпочинок у вас - менше ніж 8 годин.

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