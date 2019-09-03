Історичний день! Українці радіють зняттю депутатської недоторканності

Депутатська недоторканність знята (фото: РБК-Украина)

Верховна Рада дев'ятого скликання ухвалила дуже важливе рішення

У вівторок, 3 вересня, Верховна Рада України скасувала недоторканність народних депутатів. Рішення було ухвалене у другому читанні і набуде чинності вже з 1 січня 2020 року. Представники різних структур влади разом з рядовими українцями вітають один одного в мережі.

За ухвалення законопроекту № 7203 проголосувало 373 народних обранців. Єдиною фракцією, яка не голосувала за ухвалу цього історичного рішення стала "Опозиційна платформа "За життя".

Варто зазначити, що тепер законопроект про зняття недоторканності з нардепів має підписати глава парламенту, після чого він буде переданий на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко показала відео, зняте безпосередньо під час голосування.

Депутатську недоторканність знято - за 373 голоси! Опубліковано Галиною Янченко Вівторок, 3 вересня 2019 р.

Депутатська недоторканність знята (відео: facebook.com/halyna.yanchenko)

Володимир Зеленський привітав Україну з цим без перебільшення історичним днем і подякував всім українцям, які вірили в нього.

"Ми отримали парламент, у якому депутати не ховатимуться від закону, і суспільство, в якому відтепер не буде "касти недоторканних". Але це лише початок. Ми будуємо нову Україну, не перемикайтеся!" - написав президент.

Депутатська недоторканність знята (скрін: facebook.com/zelenskiy95)

На сторінці спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова також з'явилося привітання.

"Всі обіцяли, а ми зробили: депутатську недоторканність скасовано!.. Відтепер депутати нестимуть відповідальність як і усі громадяни України", - зазначив голова Верховної Ради.

Депутатська недоторканність знята (скрін: facebook.com/Дмитро Разумков)

Петро Порошенко також привітав українців з цим днем, який увійде в підручники історії України. Не забув п'ятий президент зазначити, що йому "нема чого боятися".

Депутатська недоторканність знята (скрін: facebook.com/petroporoshenko/)

А народний депутат від "Європейської солідарності" та колишній журналіст Володимир Ар'єв у своєму дописі зазначає, що існує загроза, що Конституційний Суд може скасувати рішення, адже голосування проходило з порушенням процедури.

"Але, насправді, особливо нічого наразі не змінилося: імунітет є складовою закону "Про статус народного депутата" і поки в нього не внесуть відповідні зміни, усе залишається як було, - додав нардеп.

Депутатська недоторканність знята (скрін: facebook.com/volodymyr.ariev)

Українці в соцмережах радіють зняттю недоторканності з народних депутатів. Тим не менш, багато хто налаштований досить скептично, адже це рішення навряд чи вплине на покращення життя середньостатистичного мешканця країни.

Молодці. Це дійсно депутати від народу. Народ вами пишається. Ми з вами!

І чому такі радості? Це вплине на ваше життя? Так ні. При такій круговій поруці, яка зараз при нинішній владі, красти будуть багато і дуже багато. Але не всі, а обрані. І знати про це ніхто не буде...

Без ейфорії - тільки в частині кримінальних злочинів! Нехай йдуть послідовно далі - скасувати всі привілеї, в тому числі довічні, спецобслуговування. Заборонити прихватизувати службове житло тощо...

Депутатська недоторканність знята (скрін: facebook.com)

Ура! Так Вам. Тепер розбігайтеся або шикуйтеся до прокурора.

Нарешті За 28 років все-таки вирішили цей питання. Молодці.

Вам-то що з цього? Думаєте, багато роботи буде, з'являться гроші, заробіток виросте? Де-небудь в якусь країні є прецедент, що у депутатів скасували недоторканність?

Депутатська недоторканність знята (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, як нардепи голосували за скасування депутатської недоторканності:

"Слуга народу" - 252 голоси,

"Європейська солідарність" - 24 голоси,

"Батьківщина" - 23,

"Голос" - 19,

депутатська група "За майбутнє" - 22,

позафракційні - 33 голоси.

Депутатська недоторканність знята (фото: РБК-Украина)

До слова, Володимир Зеленський привітав українців з Днем знань, давши кілька важливих і веселих порад першокласникам.