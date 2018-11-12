"50 доларів - і здаєш": студенти про корупцію і булінг у медуніверситетах

Колаж РБК-Україна

Лікарям і медсестрам нецікаво вчити студентів, які звалилися їм на голову

Студенти-медики розповіли про булінг з боку викладачів, хабарництві і немедичною практиці.

Так, одна дівчина, яка закінчила медичний факультет в Одесі, розповіла "BBC Україна" о своїй університетський практиці.

"Одним з найбільших розчарувань була практика, коли студентам пропонували підписати все, щоб в лікарні вони більше не з'являлися. Лікарям і медсестрам нецікаво вчити студентів, які звалилися їм на голову ", - зазначила вона.

Також дівчину обурило, що хтось зі студентів зобов'язаний був пропускати пари заради чергування в підвалі, в якому не зачинялися двері.

А ще дівчину з терпіння виводили "старі викладачі, які живуть в XIX столітті. Їх на кафедрі залишали "з поваги до колишніх заслуг", які виносили мозок студентам, нічого толком не навчаючи".

Одеський медуніверситет (фото: facebook.com/odmedu)

В Одеському медуніверситеті пояснили, що студентів відправляють на подібну практику в якості волонтерської діяльності. Що стосується викладачів "старої" школи заявили, що вони "мають величезний досвід і професійні навички для передачі знань молодому поколінню.

Студентку Тернопільського медуніверситету Оксану найбільше пригнічує якість навчання, що базується на звичайному "переписуванні тексту з книги в зошит".

"На клінічних кафедрах нам говорили: "Ви наші майбутні конкуренти – ми вас вчити не будемо", - розповідає студентка.

Анатомічний розтин студенти останній раз бачили тільки на першому курсі, але "якщо вчителю принести пляшку, тоді він поведе на розтин".

Пропущені заняття можна відпрацювати досить незвичайним чином: достатньо принести на кафедру "Фізіології" клей, скотч або пачку паперу.

Тернопільський медуніверситет (фото: facebook.com/tdmu.official)

У Тернопільському державному медуніверситеті заявили, що адміністрація робить все, щоб корупції не було.

Разом з цим визнали, що для розтину трупів дійсно не вистачає. А з приводу конкуренції між студентами і викладачами на ринку праці заявили, що це неможливо.

"Студенти не є конкурентами викладачів кафедр в майбутньому. Якщо і був такий випадок, то це швидше виняток", - заявили в університеті.

У Львівському медуніверситеті студентка другого курсу Ольга розповіла, що на першому курсі іспити коштують приблизно $50 навіть при нульовому рівні знань.

За її словами на другому курсі ціни значно вище – $400 за "Біологічну хімію".

Студент вузу Богдан підтвердив слова Ольги: "Давав гроші той, хто хотів полегшити собі життя, тому що вчитися було важко". Хлопець зараз продовжує працювати в медичній сфері і критикує недостатній обсяг практики для студентів під час навчання. Наприклад, щоб навчитися ставити крапельниці, треба було шукати роботу і вчитися цьому у позаурочний час.

Ще один його неприємний спогад про навчання – це буллінг з боку викладачів.

"Викладач міг упереджено ставитися і принижувати при всіх під час лекцій, просто тому що йому міг не сподобався твій зовнішній вигляд. На студентів було дуже великий моральний тиск", - згадує чоловік.

Львівський медуніверситет (фото: facebook.com/ldufk1946)

У самому ж вузі студентів назвали оціночними судженнями, а корупцію в освіті "палицею з двома кінцями".

"Дуже часто студенти таким чином намагаються вирішити проблеми з пропусками занять, низьким рівнем підготовленості", - заявили в медуніверситеті.

"Хабарі є, але не на всіх кафедрах. Можна навіть ідеально знаючи предмет, не здати його. Можуть спеціально валити", - розповідає Олександр про своє навчання в Національному медуніверситеті ім. Богомольця.

Викладач може просто вийти під час твоєї відповіді, ніби він нічого не чув. Крім того, ціни за предмети дуже різні – від $100 до $250, вони залежать від рівня складності іспиту.

Національний медуніверситет ім. Богомольця (фото: facebook.com/nmu.official)

В університеті заявили, що протягом декількох років інформація про корупцію не надходила керівництву.

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Відео: РБК-Україна