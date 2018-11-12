"50 долларов - и сдаешь": студенты о коррупции и буллинг в медуниверситетах

Коллаж РБК-Украина

Врачам и медсестрам неинтересно учить студентов, которые свалились им на голову

Студенты-медики рассказали о буллинге со стороны преподавателей, взяточничестве и немедицинской практике.

Так, одна девушка, окончившая медицинский факультет в Одессе, рассказала "BBC Україна" о своей вузовской практике.

"Одним из самых больших разочарований была практика, когда студентам предлагали подписать все, чтобы в больнице они больше не появлялись. Врачам и медсестрам неинтересно учить студентов, которые свалились им на голову", - отметила она.

Также девушку возмутило, что кто-то из студентов обязан был пропускать пары ради дежурства в подвале, в котором не закрывались двери.

А еще девушку из терпения выводили "престарелые преподаватели, живущие в XIX веке". Их на кафедре оставляли "из уважения к былым заслугам", которые "выносили мозг студентам, ничему толком не уча".

Одесский медуниверситет (фото: facebook.com/odmedu)

В Одесском медуниверситете объяснили, что студентов отправляют на подобную практику в качестве волонтерской деятельности. Что касаемо преподавателей "старой" школы заявили, что они "имеют огромный опыт" и профессиональные навыки для передачи знаний молодому поколению.

Студентку Тернопольского медуниверситета Оксану больше всего удручает качество обучения, основополагающееся на обычном "переписывании текста из книги в тетрадь"

"На клинических кафедрах нам говорили: "Вы наши будущие конкуренты – мы вас учить не будем", - рассказывает студентка.

Анатомическое вскрытие студенты последний раз видели только на первом курсе, но "если преподавателю принести бутылку, тогда он поведет на вскрытие".

Пропущенные занятия можно отработать довольно необычным образом: достаточно принести на кафедру "Физиологии" клей, скотч или пачку бумаги.

Тернопольский медуниверситет (фото: facebook.com/tdmu.official)

В Тернопольском государственном медуниверситете заявили, что администрация делает все, чтоб коррупции не было.

Вместе с этим признали, что трупов для вскрытия действительно не хватает. А по поводу конкуренции между студентами и преподавателями на рынке труда заявили, что это невозможно.

"Студенты не являются конкурентами преподавателей кафедр в будущем. Если и был такой случай, то это скорее исключение", - заявили в университете.

Во Львовском медуниверситете студентка второго курса Ольга рассказала, что на первом курсе экзамены стоят примерно $50 даже при нулевом уровне знаний.

По ее словам на втором курсе цены значительно выше - $400 за "Биологическую химию".

Студент вуза Богдан подтвердил слова Ольги.

"Давал деньги тот, кто хотел облегчить себе жизнь, потому что учиться было трудно", - сказал Богдан.

Парень сейчас продолжает работать в медицинской сфере и критикует недостаточный объем практики для студентов во время учебы. Например, чтобы научиться ставить капельницы, надо было искать работу и учиться этому во внеурочное время.

Еще одно его неприятное воспоминание об учебе – это буллинг со стороны преподавателей.

"Преподаватель мог предвзято относиться и унижать при всех во время лекций, просто потому что ему мог не понравился твой внешний вид. На студентов было очень большое моральное давление", - вспоминает мужчина.

Львовский медуниверситет (фото: facebook.com/ldufk1946)

В самом же вузе студентов назвали оценочными суждениями, а коррупцию в образовании "палкой о двух концах".

"Очень часто студенты таким образом пытаются решить проблемы с пропусками занятий, низким уровнем подготовленности", - заявили в медуниверситете.

"Взятки есть, но не на всех кафедрах. Можно даже идеально зная предмет, не сдать его. Могут специально валить", - рассказывает Александр о своей учебе в Национальном медуниверситете им. Богомольца.

Преподаватель может просто выйти во время твоего ответа, будто он ничего не слышал. Кроме того, цены за предметы очень разные – от $100 до $250, они зависят от уровня сложности экзамена.

Национальный медуниверситет им. Богомольца (фото: facebook.com/nmu.official)

В вузе заявили, что в течение нескольких лет информация о коррупции не поступала руководству.

Ранее мы сообщали, DZIDZIO рассказывал о травле в его школе и дал рекомендацию родителям.

Напомним, участница "Топ-модели по-украински" Аня Троян рассказывала, что была жертвой травли в школе.

Видео: РБК-Украина