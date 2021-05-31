Історії про тренера, футболіста, друга та інтелектуала: вийшов аудіосеріал про Лобановського

Вийшов документальний аудіосеріал "Маятник". Проєкт розповідає про життя та футбол Валерія Лобановського : від кар’єри гравця до останнього матчу у ролі тренера.

Проєкт складається із сімох частин, які охоплюють різні періоди життя та кар’єри Лобановського, і доступний за посиланням .

Герої аудіосеріалу - друзі і знайомі Валерія Лобановського, які епізод за епізодом змальовують портрет спортивного метра. У їх числі, зокрема, спортивні журналісти Валентин Щербачов, Володимир Гарець і Дмитро Москаленко, відомі футболісти Олег Протасов, Сергій Попов, Володимир Сергєєв, Сергій Собецький, Валерій Яремченко та інші.

"Новий аудіпроєкт ми вирішили присвятити Валерію Лобановському з досить багатьох причин. Почнімо з того, що це легенда світового спорту, саме він сформував історію українського футболу і саме завдяки його майстерності команди ставали справжніми чемпіонами, а футболісти - зірками. Навіть зараз його системний і аналітичний підхід до гри не припиняє вражати", - кажуть автори серіалу з MEGOGO.

"Маятник" зібрав історії, які раніше ніколи не звучали і кожна з яких показує різні сторони Валерія Васильовича.

"Лобановського знають здебільшого як тренера, однак ми подивилися на нього і як на гравця, який мав свій особливий стиль, і як на багатогранну особистість крізь призму стосунків з іншими", - розповідають автори.